Marche à bâton: Jean-Pierre, 80 ans, l’un des premiers au sommet du Mont-Saint-Aubert (photos)

C’est aussi une tradition de la marche à bâton: un œuf dur au sommet du Mont… ©EdA

Parmi ceux-ci, c’est le chemin de Jean-Pierre Lelong, Havinnois habitant désormais à Tournai, que nous avons croisé à hauteur du chemin des Poètes.

Le comité d’accueil était prêt dès potron-minet, ce lundi. Les marcheurs et marcheuses aussi… ©EdA

Encore très alerte malgré ses 80 ans, l’ancien professeur d’ébénisterie se dirigeait d’un pas décidé vers le chapiteau dressé derrière l’église afin d’y retirer l’œuf dur (et le verre d’eau) auquel ont droit ceux et celles qui s’étaient inscrits au départ de cette 26emarche, sur le stand ad hoc au collège Notre-Dame de la Tombe.

Quelque 350 bâtons et plus de 2000 floches vendus au profit des Horizons nouveaux. ©EdA

Jean-Pierre, lui, avait opté pour le "12 km" alors que d’autres préféraient le "6 km" également accessible aux PMR et aux familles avec une poussette d’enfant.Si ce dernier parcours se traduisait par un aller simple à pied - le retour étant assuré par une navette communale - les deux autres décrivaient une boucle qui conduisait inévitablement les marcheurs vers la placette du village où se tenaient le marché artisanal et les différentes animations concoctées par l’ASBL des Leongs T’chus chère à Monique Willocq; la marche était quant à elle mise sur pied (c’est le cas de le dire) par l’ASBL présidée parGérard Budke.

Si les bâtons restent les mêmes, la couleur des floches varie chaque année... ©EdA

Les participants qui le souhaitaient pouvaient acheter, au point de départ, un bâton et/ou une floche au profit d’une institution pour personnes handicapées.

Ils seront des milliers à arpenter les pentes du Mont-Saint-Aubert, ce lundi. ©EdA

Plus de 2000 floches avaient été confectionnées pour la circonstance et environ 350 bâtons constitués principalement de branches de noisetiers attendaient les acquéreurs.Un différentiel qui s’explique par le fait que pas mal d’habitués conservent leur bâton d’année en année et ne rachète dès lors que la floche dont la couleur varie en fonction des éditions.

À manger et à porter, on trouve de tout sur le marché artisanal…

Au sein de la traditionnelle expo du Relais des artistes, on retrouvait notamment des dessins de MarcelMarlier inspirés par les animaux que l’on peut observer dans la nature toute proche... ©EdA

Parmi les animations proposées au sommet du Mont il y a le traditionnel concert-apéro, les jeux pour enfants, l’exposition, le traditionnel lancer d’œufs, l’exposition au Relais des artistes…

Pour fabriquer ses bijoux et mobiles, Brigitte trouve ses matériaux dans la nature qui nous entoure... ©EdA

On a également pu retrouver le marché des artisans où sont proposés sur divers stands quelques produits de bouche, dont d’excellentes tartelettes au maton ou encore de la tarte à la semoule, toutes deux confectionnées à Renaix, mais aussi des vêtements, du miel (de Bonsecours), des bonbons artisanaux, ou encore des bijoux dont ceux confectionnés par Brigitte Al Haddan, une jeune artisane originaire de Villeneuve d’Acq, bien connue dans la Cité des 5 clochers pour faire partie du collectif des Récupér’artistes.

Dont les membres participent régulièrement à diverses activités à Tournai, notamment au marché des créateurs.

Brigitte s’est spécialisée dans la fabrication de bijoux confectionnés avec de la terre, des objets naturels et des végétaux.Elle a mis au point une technique lui permettant, par exemple, de consolider les squelettes d’oursins jusqu’à les rendre quasiment indestructibles afin de faire, avec les plus petites d’entre elles, de superbes boucles d’oreilles du plus bel effet. Au sommet du Mont, elle exposait également de très jolis mobiles réalisés notamment avec de toutes petites pommes de pins.