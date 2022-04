Un couple relogé après un incendie à Mont-de-l’Enclus

"À notre arrivée sur place, nos collègues flamands dont la caserne est plus proche étaient déjà en intervention. Les occupants, un couple de sexagénaires, avaient pu quitter la maison en feu. On ne déplore ni blessé, ni intoxiqué", explique dimanche matin le capitaine Johan Fastrez qui a dirigé l’intervention. Selon l’officier, le couple, qui dormait dans sa chambre, a été réveillé par le système d’alarme-incendie. "Le feu est d’origine électrique. L’incendie s’est déclaré au départ du téléviseur ou d’un proche appareil électronique", précise le capitaine Fastrez.

L’incendie a rapidement été maîtrisé par les pompiers. Cependant, les dégâts dus à l’eau, la fumée et la suie sont importants. La maison n’est plus habitable dans l’immédiat et les occupants ont dû être relogés dans leur famille.