Tournaisis: les chantiers reprennent avec la fin des vacances de Pâques

La rue de Bailleul et l’avenue de Picardie à Ramegnies-Chin feront l’objet d’un remplacement du revêtement de la voirie et d’une réparation des filets d’eau et accotements jusqu’au 29 juin.

Les travaux de sécurisation de voirie se poursuivront jusqu’au 22 avril au n° 7 de la rue du Pavé d’Ormont (Kain), où la voirie sera barrée. Des déviations seront installées via l’avenue des Alliés et la rue d’Ormont.

Le jeudi 21 avril, des travaux de pose de panneaux lumineux sont prévus à hauteur du carrefour formé par le Clos de l’Epinette et l’avenue des Alliés à Kain. La circulation sera alternée et gérée par des feux tricolores de chantier entre 8h30 et 15h30.

Les importants travaux de la rue Royale se poursuivent: le tronçon compris entre la rue Beyaert et la place Crombez sera fermé à la circulation.

Du côté des impétrants à Tournai

Jusqu’au 29 avril, ORES continuera son chantier entamé à l’angle de la chaussée de Lille et de la rue Barthélémy Frison.

L’opérateur du réseau de distribution d’électricité exécutera, jusqu’au 30 avril, des travaux de raccordement (sur les trottoirs et accotements gênant la circulation) à la rue des Volontaires, aux abords du carrefour formé par les boulevards des Déportés-Combattants et le pont Morel.

La rue Claquedent sera quant à elle en chantier jusqu’au 2 mai.

La SWDE raccordera en eau le n° 88 du Vieux Chemin de Willems. Le travail, qui se clôturera le 3mai, nécessitera une fermeture de voirie le 20 avril, entre 8h et 14h. Une déviation sera d’application par le chemin de la Ramée.

Jusqu’au 27 mai, ORES raccordera une cabine à la chaussée de Saint-Amand, à hauteur de la prison de Tournai. L’opération pourrait nécessiter une traversée en demi-voirie. La société de distribution poursuivra également ses travaux à la chaussée de Lille, du côté de l’église Saint-Lazare, des rues Bonnemaison, du Tir à la Cible, de la Fondation Follereau et de l’avenue Minjean.

Dans les villages de Blandain, Kain, Gaurain…

Jusqu’au 30 avril, ORES effectuera des manœuvres de raccordement au n° 13 hameau des Petits Empires.

Ce mardi 19 avril, en raison d’une livraison de béton au n° 1 de la rue Cherequefosse à Tournai, la voirie sera fermée entre 9h et 12h à hauteur des quais des Poissonsceaux et Taille-Pierres. La rue Cherequefosse sera mise en double sens.

Le même jour, une grue prendra place à la rue de la Citadelle, entre les rues de Barges et Allard l’Olivier, à Tournai. Des perturbations en matière de circulation sont à prévoir entre 6h et 19h.

Du 19 au 20 avril, des travaux de raccordement à l’égout seront menés à hauteur des numéros 125 et 127 de la rue de la Résistance à Kain. Le travail demandera une fermeture de voirie sur le tronçon compris entre les carrefours formés par les rues de la Résistance et du Vert Marais ainsi que des rues de la Résistance et de la Cheminée.

Le 22 avril, entre 7h et 17h, des travaux de remplacement de l’éclairage public seront réalisés sur la Nationale 7 (Grand-Route) à Gaurain.