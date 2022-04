Le Covid en Wallonie picarde: pas trop agressif mais toujours bien là

On est aujourd’hui à 106602 tests positifs au Covid pour une population officielle de 353197 habitants en Wallonie picarde, soit 30,18% depuis le début de la pandémie voici un peu plus de deux ans. Certaines communes présentent des pourcentages supérieurs: Celles, Mont de l’Enclus, Pecq (>34), Mouscron et Leuze (>32), Belœil, Chièvres, Frasnes, Silly, Antoing, Péruwelz (>30), tandis que d’autres n’y sont pas encore: Ath, Bernissart, Brugelette, Ellezelles, Enghien, Brunehaut, Rumes, Tournai (>28) et Flobecq, Lessines, Comines, Estaimpuis (>26).