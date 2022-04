Une note en chocolat ce dimanche à la Ferme du Petit Prince (Havinnes)

C’est en mêlant ces différents aspects et pour faire découvrir ses activités qu’elle organise, ce dimanche 17 avril, la 7eédition du festival de la Note en chocolat.

Avec une chasse aux œufs et d’autres activités

Et comme activité incontournable en ce week-end de Pâques, la Ferme du Petit Prince propose une grande chasse aux œufs, entre 11h et 16h. "Pour cette chasse aux œufs, les enfants sont invités à amener leur panier et à aller à la recherche d’œufs colorés en suivant nos poules. Une fois leur mission accomplie, ils pourront se régaler avec nos gourmandises en chocolat. À 10h30, nous organisons un moment spécifique “inclusion” pour les personnes “extraordinaires”, porteuses de handicap, dont celles qui viennent participer à nos activités hebdomadaires autour de la ferme et du cheval." PAF pour la chasse aux œufs: 2 €.

D’autres animations gratuites feront le plaisir des petits et grands: balades à dos de poney, atelier "jardinage et permaculture", atelier "tonte de moutons" (14h) et de "transformation de la laine", soins aux animaux, marches à la découverte du village d’Havinnes (parcours balisés de 4 km ou 8 km). "Il y aura aussi une ambiance musicale, avec au matin Yannick à l’accordéon et l’après-midi, Sébastien à la guitare" , ajoute la responsable de la Ferme du Petit Prince. Bar et petite restauration avec spécialités locales.

Les élèves font découvrir leur école

Durant cette journée, l’école Montessori ouvrira aussi ses portes, de 10h30 à 12h le matin et de 14h30 à 16h l’après-midi. "Aujourd’hui, nous accueillons dix-huit élèves, et après avoir commencé par la section 3-6 ans, depuis septembre, nous avons ouvert une section 6-9 ans, et celle de 9-12 ans suivra par la suite, ajoute Audrey Vermeulen. C’est la première année, après avoir vécu deux ans sous le Covid, que nous pouvons organiser de véritables portes ouvertes, et comme nous veillons à favoriser l’autonomie des enfants via la pédagogie Montessori, ce sont les enfants eux-mêmes (et les parents pour les plus jeunes) qui présenteront la vie de l’école, ce qu’ils y vivent et y apprennent, les ateliers (pain, couture, yoga du rire, etc.) auxquels ils participent, leurs activités en extérieur (soins des animaux, jardinage, potager), etc."

Des jardins partagés pour les villageois

Audrey Vermeulen profitera également de l’occasion pour présenter son dernier projet (quelque peu retardé à cause du Covid) de jardins partagés. "Les personnes qui le souhaitent pourront ainsi profiter d’un jardin et cultiver une parcelle.Et pour l’avenir, les projets ne manquent pas… et nous travaillons ainsi sur la création d’un espace zen et de détente pour les personnes “extraordinaires”." Des initiatives soutenues par la FondationRoi Baudouin, Cap48 et l’ONE.

