Tournai: «Allons aux villages» avec Pasquier-Grenier

"Ce n’était pas notre volonté pour une première publication sur le sujet. On a décidé de mettre au moins un élément patrimonial par village. Chaque membre a apporté une liste. On voulait qu’il y ait une diversité" , souligne Thierry Glorieux, coordinateur du projet. Un bonus y figure même: la principauté d’Allain. "C’était un clin d’œil aux habitants de ce hameau qui a le même esprit villageois" .

Le fruit d’un travail de plusieurs mois se concrétise en 44 pages abordables et illustrées. L’expertise de Ligne 4 et du Cercle d’Histoire de la Vallée du Rieu de Barges, deux associations de terrain, ont appuyé les recherches. "On a fait appel également à des individualités comme le président du Moulin de Thimougies. Il y a une effervescence autour de certains patrimoines. On ne pouvait pas passer à côté. En les incluant dans la plaquette, c’est une forme de reconnaissance pour le travail citoyen effectué sur place" .

450 exemplaires ont été produits (Disponibles à l’Office du Tourisme et La Procure). Une centaine a déjà été vendue au salon Tournai la Page. "Vu le changement de lieu et les vacances pascales, pas mal de nos habitués n’étaient pas présents. Mais nous avons rencontré un nouveau public curieux de savoir si son village se trouvait dans la plaquette. Il y a un côté attractif avec l’envie de se rendre sur le terrain. C’est un bel outil pour aller se promener" .