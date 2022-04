Un marché aux fleurs délocalisé et de transition à Tournai ce vendredi

Marie-Christine Marghem (MR) se demande s’il est opportun d’occuper cette place. "Alors que la rue des Chapeliers, la place Saint-Pierre, ou les quais, auraient pu convenir et offrir une possibilité de déambulation" .

Pourquoi la place Reine Astrid en 2022? Voici une série d’explications apportées par l’échevine Caroline Mitri . "Un marché, ça ne s’installe pas à n’importe quel endroit, il faut respecter toute une série de critères. Par exemple, énormément d’ambulants ont des chariots et ont besoin d’être à des endroits facilement carrossables. La place Verte, par exemple, à laquelle on a d’abord pensé, ne convient pas pour cette raison".

Il n’existe pas beaucoup de voiries qui, comme la rue de la Madeleine, offrent un grand linéaire, avec la possibilité d’installer des ambulants de part et d’autre. "Mais même quand c’est envisageable, il faut analyser avec la police et les pompiers la sécurité et l’impact sur la mobilité. L’axe de la rue de Pont et de la rue des Puits-l’Eau a été étudié, de même que celui de la rue Saint-Jacques et de la rue de la Madeleine. Au regard des critères retenus, la place Reine Astrid se prêtait le mieux à l’organisation du marché aux fleurs, de surcroît juste à côté du parcqui convient bien à la thématique du jour. On occupe effectivement un parking mais en période de vacances scolaires on sait que la pression est moins fortesur le stationnement".

Diminution du nombre d’exposants

80 ambulants se sont installés en 2018, seulement 40 en 2019. La diminution du nombre d’ambulants n’est pas exclusivement imputable à la crise Covid. Mais celle-ci aggrave les choses. "Il y aura une trentaine d’ambulants cette année, soit dix de moins qu’en 2019". Les explications? "Des pépiniéristes ont arrêté le métier d’ambulant. Certains ont décidé d’arrêter de participer à des événements extérieurs car ils se sont habitués, pendant la crise Covid, à vendre directement en circuit court, parfois dans un commerce. La publicité a aussi été faite tardivement car en janvier on était encore en code rouge, sans savoir dans quelles conditions on pourrait organiser les choses; or, les pépiniéristes doivent envisager leur saison à l’avance. Enfin, des ambulants ont dit aussi qu’ils ne viendraient pas cette année ailleurs qu’à leur emplacement habituel, rue Royale".

La gratuité en 2022

Pour inciter les marchands à effectuer le déplacement à Tournai, il a été décidé de leur offrir la gratuité cette année, insiste Mme Mitri. "On voulait les soutenir en raison du déménagement, et pour veiller à la pérennité de l’événement".

Cela dit, l’échevine est confiante quant à l’avenir de la manifestation et le retour de marchands au cours des années futures. "On a profité du déménagement pour faire évoluer le marché et répondre aux attentes plus larges en matière de jardinage: le marché aux fleurs est désormais aussi une foire de jardin".

Le marché se composera de plusieurs villages. Les visiteurs croiseront des vendeurs de fleurs coupées, d’outils et décorations de jardin, des pépiniéristes et des associations de sensibilisation à la thématique de la nature.