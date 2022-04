Un pont de singe, des jeux au sol et une tour culminant à plus de 8 mètres au milieu de la jungle: bienvenue aux jeunes explorateurs. Le shopping les Bastions vient de se doter d’une kidzone extérieure située entre le shopping et le retail park, côté rue des Bastions. Elle sera officiellement ouverte ce samedi 16 avril à partir de 14 heures. "Ce projet a une double importance pour nous , indique Nicolas Beaussillon, directeur de Wereldhave Belgium, dont les Bastions font partie. D’abord parce qu’une zone de cette ampleur débarque en primeur au sein de notre portefeuille en Belgique. Ensuite, parce que ce dossier s’inscrit dans la lignée des nombreux projets que nous développons pour mieux répondre aux besoins de nos consommateurs." Cette kidzone figurait en réalité dans les cartons depuis 2019. Les premiers croquis datent de début 2020. "Nous venons de vivre deux années compliquées mais au final, nous avons pu mieux réfléchir encore au concept , embraie Grégory Boucart, manager des Bastions. Nous sommes partis du constat que le loisir est aussi une destination en soi et que le centre commercial a justement toujours su évoluer, apporter autre chose. C’est ainsi le quatrième projet que nous concrétisons en 2022 après la fresque, l’extension de 250 m² avec boulangerie et fleuriste et l’ouverture officielle toute récente de la nouvelle entrée entre le retail park et le shopping."

Sept jours sur sept

La volonté des dirigeants était de proposer aux familles et aux enfants un nouveau concept basé sur les émotions et les souvenirs en plus des achats traditionnels. La kidzone extérieure sera accessible sept jours sur sept, également en dehors des heures d’ouverture des Bastions. Elle s’adresse à deux tranches d’âge. "Nous avions déjà une petite kidzone intérieure pour les plus jeunes et nous voulions cette fois toucher un public autour des 11-12 ans, confirme Grégory Boucart. Il y aura une zone pour les 3-9 ans destinée à l’apprentissage, aux premiers exploits. Ensuite, la tour de 8,2 mètres sera accessible aux 6-13 ans, autrement dit à celles et ceux qui deviennent grands, qui n’ont plus peur. Il y a aussi des zones d’attente pour les parents qui peuvent manger une glace ou prendre un repas sur le pouce en attendant leurs enfants. Nous souhaitions vraiment quelque chose d’impactant à cet endroit précis. C’est la demande que nous avions formulée à nos partenaires. Les travaux n’ont pas traîné puisqu’ils avaient débuté le 28 février. Ce samedi, l’ouverture officielle de la kidzone aura lieu de 14h à 18h dans une ambiance jungle explorateur avec chasse aux œufs, ateliers et shows."