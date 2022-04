Tournai: l’Arbalétrier sera le (petit) géant adapté aux plus jeunes

À l’initiative de la Compagnie du Serment de l’Bancloque, la deuxième édition du stage de porteurs de géants apprend posture et folklore à quatorze initiés et nouveaux curieux. Durant les vacances pascales et en continuité de l’année dernière, la conception d’un colosse en osier adapté aux plus jeunes se concrétise. "Ils avaient d’abord recherché quel personnage réaliser. Après une visite au musée d’archéologie et au beffroi, ils ont choisi l’arbalétrier. Les jeunes l’ont dessiné sur papier. Un artisan de Comines a ensuite façonné la tête. Je l’ai réceptionnée la semaine passée" , indique Jean-Jacques Selen, président de la Compagnie. Le premier jour du stage, panier, buste et tête ont été assemblés. "C’était assez satisfaisant. Les jeunes ont pris leurs repères en l’essayant. Au bout d’une heure, c’était bon" .