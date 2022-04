Les clowns tournaisien Okidok séduisent la Colombie avant leur nouvelle création «in petto» (photos)

C’est sur les bancs de l’École des Frères de la rue des Choraux à Tournai, en 2esecondaire, que les chemins de Xavier Bouvier et Benoît Devos se sont croisés! C’est là, qu’ils eurent ensuite comme professeur de Sciences sociales, Xavier Sourdeau, clown tournaisien bien connu, animateur à Mômes Circus, qui a certainement contribué à leur mettre le pied à l’étrier.

L’e spectacle est gestuel et non oral, ce qui lui offre l’avantage d’’être compris partout dans le monde. ©Com.

Les deux compères ont poursuivi leur carrière avec le succès que l’on sait, passant notamment par une école de théâtre à Bruxelles et l’école du cirque de Montréal.

"En fait, notre professeur de clown répétait souvent "okidok?" quand il avait terminé de donner ses instructions. On a trouvé que c’était un chouette clin d’œil" , nous ont-ils confiés dans une précédente interview.

Au fil du temps, ils ont créé divers spectacles - Kabaret Social Club, les Chevaliers, Slip inside, Ha Ha Ha, etc. - qui ont forgé leur réputation, et pas que dans leur Plat pays.

En Colombie, les Okidok ont su aussi séduire le public du festival de Bogotá. ©Com.

Le succès, Benoît et Xavier le rencontrent également quand ils se donnent en spectacle à l’étranger.

Outre les différents pays européens (dont l’Italie où les deux complices jouent une quinzaine de dates par an grâce à leur agent) dans lesquels ils ont eu l’occasion de rouler leur bosse et continue à le faire, ils se sont également produits aux quatre coins du monde, entr’autres à Tahiti, en Nouvelle-Calédonie, sur l’île de la Réunion, au Japon et au Canada. Ils avaient déjà également eu l’occasion de se rendre en Amérique du Sud; "notre agent nous avait déjà fait jouer au Mexique (Juares et Chihuahua), au Brésil (Belohorizonte), ainsi qu’au Chili (Frutillar, Rancagua et Temuco)", nous a confié Benoît Devos.

Ce mauditCovid a chamboulé plusieurs projets

En 2020, le duo devait participer au festival d’Avignon pour lequel il avait d’ailleurs engagé pas mal de frais avant d’apprendre que celui-ci avait été sacrifié sur l’autel des mesures prises pour lutter contre le Covid.

Ils ont pu participer à la reprise du festival avignonnais en 2021 mais c’est aussi cette année-là que nos deux complices auraient dû s’envoler pour la Colombie; ce voyage a cependant été sacrifié sur l’autel des mesures sanitaires.

On savait que ce n’était que partie remise, mais, à l’heure de la crise covidienne, on ignorait quand ce projet sud-américain pourrait enfin devenir réalité.

La réponse est tombée récemment avec l’annonce de la participation d’Okidok au célèbre Festival ibero-americano de teatro de Bogotá où le public peut (encore) venir les applaudir jusqu’au 16avril prochain.

Après chaque représentation, les demandes de selfies affluent…. ©Com.

Créé, il y a un peu plus de 30ans, le Festival ibero-americano de teatro de Bogotá s’est imposé comme le plus grand festival de théâtre au monde.

Une belle affiche pour un festival prestigieux… ©Com.

Avant de s’envoler pour Bogotá, le duo avait eu l’occasion de donner une Masterclass clown de deux fois trois heures à une quarantaine de stagiaires des compagnies de théâtre et danse de la région de Bucaramanga.

Les Okidok ont également eu l’opportunité de donner des Masterclass clown à Bucaramanga et à Bogotá… ©Com.

Une expérience qu’ils ont réitérée à Bogotá où ils ont donné pas moins de 5 représentations de "Ha, ha, ha".

Accompagné par Benoît Guilbert à la régie technique, Benoît Devos et XavierBouvier sont bien arrivés àBogotá pour participer au Festival ibero-americano de teatro . ©Com.

Les affaires reprennent en attendant le nouveau spectacle...

L’agenda des Okidok commence aussi à se remplir pour les semaines qui suivront leur retour, et l’on peut imaginer qu’aux dates d’ores et déjà reprises sur leur site internet s’en ajouteront d’autres.

++ Suivre l’actu des Okidok sur leur page Facebook en cliquant ici ++

Le 8mai, à Tournai, les Okidok présenteront de larges extraits de leur tout nouveau spectacle «In Petto». ©Com.

Il faudra cependant attendre le dimanche 8mai pour revoir nos clowns tournaisiens dans leur ville natale, dans le cadre de la 12eédition de la Fête des Partenariats de laMutualité chrétienne de la rue Saint-Brice.

On pourra y découvrir, en avant-première, des étapes de travail de leur nouveau spectacle - "in petto" - joué sur un plateau porté par une charrette à bras qui sert à la fois "de promontoire, d’aire de jeu chancelante et de maison-monde bancale pour pitres de passage" .

Dans ce spectacle gestuel non verbal, le duo pose notamment l’épineuse question de savoir "comment survivre quand le monde s’écroule perpétuellement sous nos pieds?"

Le duo sera également dans la cité des 5 clochers le samedi 28mai, dans le cadre des Portes Ouvertesde Mômes Circus qui se dérouleront dans la cour de la Ste-Union de la rue des Campeaux, à Tournai.

La première officielle (avec le spectacle complet cette fois) est quant à elle programmée dans le cadre dufestival au Carré de Mons, les 6et 7juillet prochains.