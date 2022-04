La rue du Cygne (Tournai) fermée durant deux mois

Le chantier débute ce mardi 19 avril, et devrait se terminer le 17 juin prochain (date susceptible de modification en fonction des conditions climatiques et/ou autres impératifs techniques). "Le travail s’axera autour du démontage et de la repose des pavés existants ainsi que du scellement des joints, ajoute la Ville de Tournai. Il nécessitera la fermeture de la voirie durant toute la durée du chantier, et des déviations seront mises en place pour les véhicules et les bus TEC."

La Ville de Tournai signale également que les commerçants impactés par ce chantier peuvent introduire une demande d’indemnisation auprès de son service Patrimoine et auprès de la Région wallonne (plateforme Wallinco).