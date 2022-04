Kain – Mont-Saint-Aubert: la marche à bâton, 26e édition, retour cette fois à la tradition!

Alors, pour reprendre la formule qui marche, les membres de l’ASBL ont travaillé sur l’élaboration des trois parcours inédits de 6, 12 et 20 km menant en haut du Mont Saint Aubert. " La marche reste gratuite, mais le comité insiste pour que les participants passent par le secrétariat avant de démarrer.Les marcheurs recevront le traditionnel œuf dur et des œufs de Pâques. Pour les 6 km, les participants pourront bénéficier d’un ticket pour un retour au collège en bus , précise Gérard Budke. Vous trouverez aussi au point de départ la vente des bâtons au prix de 2€ et de leur floche par l’école d’enseignement spécialisé de Bury ."

Marchez et observez!

Passer par le secrétariat sert également à recevoir le questionnaire pour participer à la tombola.Comme d’habitude, il s’agira de questions à choix multiples portant sur l’observation des lieux de passage de Kain au Mont Saint-Aubert. Le tout sera appuyé par des dessins réalisés par Krystel, l’illustratrice attitrée de la marche à bâton, mettant à l’honneur l’animal de l’édition… le kangourou!

Pour les plus petits, les organisateurs ont prévu un autre jeu: la "chasse" au kangourou. Il s’agira de retrouver cinq panneaux autour desquels, sur un rayon de 10 mètres environ, se cache une question à laquelle il va falloir répondre sur un talon.Les réponses correctes donneront droit à un accès à la tombola également…

Les Leongs t’chus animeront le Mont et mettront le Jardin des Poètes à l’honneur

Le Mont Saint Aubert ne sera pas qu’un lieu de passage ce lundi de Pâques. L’ASBL des Leongs t’chus a préparé tout un programme pour animer le village.

Toute la journée de lundi sur le parking du Mont Saint-Aubert, le public pourra profiter d’une foire aux artisans et foraine, ainsi qu’une petite restauration.

À 16h aura lieu le traditionnel lancer d’œufs en chocolat au Relais des Artistes.

Une parcelle du cimetière de Mont Saint-Aubert accueille les poètes d’Unimuse depuis un demi-siècle. Ci-dessus, la photo de l’inauguration par Géo Libbrecht, poète et mécène, le 8 mai 1971. ©Archives CE-

Ce lundi de Pâques sera également l’occasion d’inaugurer une nouvelle exposition au Relais des Artistes.Celle-ci a été organisée par les Leongs t’chus pour les 50 ans (en 2021) du Jardin des Poètes. On y retrouvera des panneaux photos qui représentent la faune présente sur le Mont, des reproductions de dessins de Marcel Marlier, des tableaux et documents sur le Mont Saint-Aubert de Noël Leriche (collection de Monique Willocq), et des poèmes d’Unimuse sur les mêmes thèmes.

Les Leongs t’chus rappellent également la messe de Pâques qui aura lieu le dimanche à 10h, suivie d’un concert de la Royale Harmonie à la salle paroissiale à 12h.