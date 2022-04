La promotion du Skill se rapproche du titre

En N3, le PVTM a profité de son déplacement à Denderhoutem, où gagner était mission impossible, pour donner du temps de jeu à Arthur Dewulf et à Florent Casteleyn (3-0). " Une première pour Florent aligné comme opposite ", signale Rémi Martinez plutôt satisfait par l’attitude de son groupe. Même sentiment à l’OTT, qui n’a pas démérité à Poperinge (3-1). " On s’est déplacés à sept, moi compris. On a décidé de jouer le match réserve et de tout donner en première. Cela a payé durant le 1er set qu’on gagne logiquement. Après, on n’a pas tenu physiquement ", signale Yvan Cuvelier. Résultat identique pour la promotion de l’OTT battue à Bruxelles (3-1). " Au 1er set, c’était parfait. La confiance change de camp ensuite. On rate ainsi le coche au 4e en ne concrétisant pas au moins une de nos trois balles de set ", regrette Gilles Vanwijmeersch. Toujours en promotion, victoire difficile du Skill face à Nalinnes (3-1). " Tous les attaquants ont fait le job quand il le fallait. Et les rentrées de Gilles Lebrun ont fait du bien ", reconnaît Corentin Vleminckx.

En P1, le Skill n’a eu aucune peine à se défaire de Binche, trop déforcé pour lui prendre un set (3-0). " C'était horrible comme match , confesse Jean-Charles Kwittek. On a joué sur un faux rythme. Seule satisfaction, la bonne rentrée de Nicolas Snauwaert qui a fait le job à l’avant et à l’arrière ". Enfin, le VPC n’a cédé aucun set à Baudour qu’il recevait (3-0). " C'était un match plutôt tranquille, avec Amaury Priels qui s’affirme de plus en plus comme libéro et Valentin Conil convaincant comme opposite ", analyse Sébastien Baudry.