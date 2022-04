Carnet de voyage: Serge Hustache dans les pas de Nerval au Caire

Serge Hustache en son domaine…. ©ÉdA

La bibliothèque de Serge Hustache regorge d’ouvrages sur le sujet, et lui-même a déjà publié deux livres consacrés à ses auteurs favoris. Il y revient cette fois à travers une collection que lance son ami Jean-Marc Dubray au sein des éditions Walden & Whitman (voir à ce propos nos éditions de mardi 12 avril). Premier titre: Au Caire, chemin faisant avec Gérard de Nerval . Un deuxième suivra avec Loti à Jérusalem.

Ce qui frappe d’emblée, c’est l’abondance et la diversité des illustrations: photos jaunies, cartes d’un autre temps, chromos, dessins, tableaux, etc. soutiennent la lecture de cet authentique carnet de voyage. Comme le titre l’indique, Serge Hustache reprend pas à pas les pérégrinations de Gérard de Nerval (1809-1855) qui effectua son voyage en Égypte au cours de l’année 1843 mais n’en publia le récit que huit ans plus tard.

Le suivant fera chemin à Jérusalem avec Pierre Loti ©-

Au fil des pages, Serge Hustache lève le voile sur ce qui le fascine chez Nerval: ce n’est pas tant l’ésotérisme et le travail intellectuel de l’auteur que sa capacité à regarder l’autre à hauteur d’homme. Nerval n’est pas un observateur d’en haut. Chez lui, aucune certitude quant à une supposée avance de son mode de vie ou de sa civilisationd’origine: Nerval se fond dans la masse et se laisse pénétrer par un univers qu’il découvre avec gourmandise. "Celui qui fut le plus rêveur des écrivains voyageurs, fut aussi celui qui sut le mieux et le plus fidèlement décrire la vie réelle dans cette Égypte en pleine mutation de la première moitié du XIXe siècle. (…) Nerval s’attache à habiter dans le quartier arabe afin de mieux sentir les subtilisés de cette société orientale qui échappe alors complètement à ses compatriotes", écrit Serge Hustache.

20 € (ISBN 978-2390650034)