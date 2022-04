Un écrin de livres et de savoirs à Ramegnies-Chin

Dessine-moi un jardin

"J’ai mis sur la table ce qui pouvait susciter des questions au quotidien, confie Pierre Dujardin, épris de maraîchage biologique et d’apiculture. On me demande si je vends des graines, je les donne! Les deux années de pandémie ont ouvert les regards et les actions à des pratiques tournées vers la culture du sol. Beaucoup d’interrogations concernent les exigences des plantes." Les conférences ciblant les relations à la terre, à l’économie circulaire, à la sauvegarde des espèces animales et végétales ont attiré du monde. Et les publications concernant ces sujets se multiplient. Côté littéraire, des rencontres avec des auteurs ont suscité le dialogue: que de liens entre nature et écriture!

Le sport, en 2023

Si les visiteurs ont été plus nombreux samedi que dimanche, la question est posée: un nouveau lieu (la Halle aux draps étant en travaux) attire les uns et éloigne les autres. Le milieu des vacances, un temps choisi après deux reports du salon 2021,n’est pas le moment idéal, mais Tournai la Page a eu lieu dans une vraie bonne humeur. "Un thème porteur, la nature, avec des résonances vers l’histoire, la poésie, la planète, la création: la thématique a été déclinée au pluriel, souligne Cécile-Rose Lejeune, qui fait partie de l’équipe organisatrice. Les Amis de Tournai ont déployé leurs forces pour que l’accueil soit le plus chaleureux possible. Sans les exposants, rien ne peut se faire. La salle de théâtre offre de belles possibilités, même si elle est moins grande que la Halle aux draps. Les 11 et 12 février 2023, c’est décidé, le thème du sport devrait intéresser d’autres lecteurs, en ce même lieu. L’idée d’associer des jeunes pratiquant différentes disciplines sportives nous tient à cœur."

"Nous n’avons pas vendu énormément de livres, mais les rencontres ont été fructueuses, résume un éditeur fidèle à Tournai la Page. C’est grâce à la disponibilité des Amis de Tournai, mais aussi aux liens et espaces qui favorisent les échanges, suite à une conférence, un spectacle, un café littéraire… "