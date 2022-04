C’était le 7 avril 1994, ils étaient dix casques bleus enrôlés sous la bannière de l’ONU afin d’éviter un bain de sang entre tribus ennemies. Non, ils ne faisaient pas la guerre et pourtant, ils sont tombés sous les balles de ceux qu’ils protégeaient ; c’était à Kigali, Rwanda et, parmi ces victimes, un Tournaisien, Bruno Méaux.