Le Tournai d’avant: la ville paiera cher d’être Hollandaise

Se réinventer?

Après quelques décennies difficiles sous le bonnet phrygien et dans le contexte complexe qui leur est imposé, les arts et l’industrie n’ont guère le choix: il faut contre mauvaise fortune, bon cœur.

Un beau projet est quand même réalisé sur le plan urbanistique par la ville qui veut sortir de ses agglomérats moyenâgeux. C’est à deux pas du centre, sur ce qui n’est pas encore la place du Parc que se portent les efforts les plus spectaculaires.

Bruno Renard, jeune architecte, est l’homme rêvé pour ce faire. Il a étudié à Paris avec Percier et Fontaine le nouveau style, dit "Empire" et le transpose dans sa ville natale. Sur ce site central, il met bas (1820) le vieil hôtel de ville avec la Tour des Six et les jardins de l’ex-abbaye St-Martin. Naît donc une place avec sa Salle des Concerts (1824), des hôtels particuliers dont l’hôtel Gorin reste exemple et, face au parc communal (sur l’actuelle place Reine Astrid), construit une longue théorie de hautes maisons dérivées de l’architecture nouvelle: façades totalement enduites, hautes baies sans fioritures. La place Saint-Pierre sera moins homogène.

Temple des protestants jusque 1820, St-Pierre est fouillée en 1990. ©EdA

Par contre, l’industrie végète. Les deux manufactures de porcelaines, Péterinck aux Salines, De Bettignies au quai Dumon, sont contraintes d’abandonner en majeure partie les polychromes. Elles inventent de nouveaux bleus, des décors "bois" ou "imprimé" (supprimant l’activité des peintres), des jeux, de la majolique. La vente de la manufacture des Salines à Boch (1850) ne fait que retarder l’échéance, les deux ferment en 1890.

Les deux manufactures de porcelaines sont contraintes d’abandonner en majeure partie les polychromes. ©EdA

Immédiatement et gravement touchée, la manufacture de tapis de la rue des Clairisses. Napoléon 1er fut un bon client, l’usine emploie alors 5000 ouvriers qui ne sont plus que 1500 en 1815-16. Et cela malgré le soutien du gouvernement hollandais qui meuble ses palais de tapis de Tournai, malgré le passage en société Shumacher-Overman et Cie en 1928. En fin de siècle (1889), disparaît avec un fleuron de la ville la superbe façade élevée par Bruno Renard en 1822. Foin de morosité, l’orfèvrerie, le bronze doré et la marbre tirent leur épingle du jeu.

Au quai Dumon, la porcelainerie de De Bettignies devra aussi fermer. ©EdA

Religion et langue

Les mesures de Guillaume montrent un souverain décidé à unifier son pays selon sa volonté propre. Il promulgue donc la parité des religions catholique et protestante. Ce qui fâche autant le Nord que le Sud l’un sorti de ses habitudes, l’autre floué. Pour les protestants, le Temple est d’abord l’église St-Pierre (démolie 1820) puis c’est la grande salle de l’étage de la Halle aux draps.

Plusieurs auteurs dévoilent les excès des militaires: moqueries envers le clergé, ou durant les sorties des prêtres.

La fin d'un rêve, des ouvriers démolissent les vestiges de la manufacture des Salines. ©EdA

L’ambiance, déjà délétère, vire à l’affrontement lorsque la langue néerlandaise devient la langue officielle. Tout se transforme dans le mauvais sens; l’enseignement, la justice, les emplois publics, tout passe au néerlandais qu’ignorent les wallons et tout autant le nord car là, ce sont encore les dialectes locaux qui sont utilisés par la masse. Mal conseillé? Car Guillaume est francophone!

Il fallait convaincre de la nécessité du changement. Le Courrier Tournaisien n’a qu’une courte vie. Mais, le 17 octobre 1829, naît sous la baguette de Barthémy Dumortier, un journal (le Courrier de l’Escaut) qui ne cessera de harceler le pouvoir, de relancer la municipalité, d’informer et animer la masse.

Demain se lève l’étendard de la révolte.