"Forts de nos temps de transit courts, d’un portefeuille de produits très complet et de notre souci permanent de la qualité, nous saurons développer, depuis notre site de Tournai, une offre innovante et attractive à l’intention d’une industrie agroalimentaire belge largement tournée vers l’exportation."

L’entreprise allemande songe notamment aux secteurs de la confiserie, de la boucherie et de la charcuterie, mais aussi aux produits laitiers et aux produits de commodité. L’objectif est d’assurer des liaisons vers l’Allemagne et les autres pays d’Europe centrale ainsi que l’Italie.

Dachser Food Logistics, qui collaborera sur le plan opérationnel avec la société de transport flamande TDL Group, envisage en outre de se doter d’une deuxième implantation belge dans le centre du pays.