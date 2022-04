91,03% pour Mélenchon à Eourres: la fierté d’un couple de Tournaisiens

Emmanuelle Poussol et Michel Philippo, deux Tournaisiens installés à Eourres depuis quinze ans, étaient bien sûr déçus dimanche soir, après avoir vécu leur deuxième campagne au côté de l’équipe du patron des "Insoumis". "C’est la seule formation politique qui nous a reçus alors que nous avions interpellé, en tant que militants associatifs, tous les candidats afin de les sensibiliser à notre sujet de prédilection: la construction en matériaux crus et locaux pour diminuer de manière drastique les émissions de gaz à effet de serre", raconte Emmanuelle Poussol.

LIRE + Gaurain - Eourres : récit d’un couple insoumis

Michel Philippo est devenu co-coordinateur du volet écologique à la FI. "Nous sommes la preuve vivante qu’il s’agit d’un mouvement citoyen et non d’un parti classique. La rédaction du programme ("L’Avenir en commun") s’est faite de façon collective et participative. La partie écologique est, de loin, la plus développée parmi les programmes écologiques de tous les candidats. Quant au reste du programme, il est tout aussi réjouissant."

Malgré la déception, Emmanuelle et Michel sont fiers du score du chef de file de la FI obtenu un peu partout en France et en particulier dans leur village d’adoption. Où, avec 71 des 78 suffrages exprimés, il a récolté 91,03% des voix. Ils continueront à se battre. Parce que les jeunes générations d’électeurs ont voté Mélenchon. Et parce que se profilent les élections législatives. "On a vraiment des chances d’élire de nombreux députés. C’est reparti pour la campagne des législatives. "