Sans avenir professionnel en Russie, Alexandre et Katia sont rentrés à Tournai

Précisons-le d’emblée, ils n’ont pas été amenés à fuir le pays. Il s’agit d’un choix. Une décision mûrement réfléchie alors qu’ils pensaient faire leur vie à Moscou.

Alexandre a rencontré sa future femme en 2015 dans le cadre du programme Erasmus à Moscou alors qu’il était étudiant en traduction anglais-russe à Mons. Ils entament une relation, chacun faisant connaissance avec le pays de l’autre. Alexandre enchaînera ensuite les missions professionnelles dans la capitale russe. Il y donnera par exemple des cours de français.

"En septembre 2019, j’ai été engagé comme journaliste dans une agence. Mon visa était valable un an et renouvelable."

Le couple trouve son équilibre et Katia et Alexandre décident de se marier. C’était en avril 2021. "Depuis quelques mois déjà, nous avions senti la tension grimper entre la Russie et l’Occident. Notre volonté était de faire notre vie ensemble. Se marier entrait dans l’ordre des choses. Lorsque la guerre a éclaté fin février, l’agence Sputnik France pour laquelle je travaillais a vite été bannie. À titre personnel, je m’y occupais de politique française surtout et je travaillais sur les présidentielles dans l’Hexagone. Mais il a été reproché à l’agence de relayer les communiqués des autorités russes sans les mettre en opposition. Je n’étais pas visé, mais je ne voyais plus trop en ce moment d’avenir professionnel en Russie."

Trouver du travail

D’autant que Katia travaille pour sa part dans le domaine du tourisme européen en Russie et qu’elle a donc vu ses perspectives professionnelles se réduire très fortement également.

"Nous avons donc décidé de rentrer, mais il a fallu attendre quelques semaines avant de réunir tous les documents nécessaires et de faire reconnaître le mariage", confie Alexandre, qui peut compter sur le soutien de ses parents. "À présent, Katia possède un visa touristique de 90 jours. Pour qu’elle puisse rester en Belgique, il va falloir que je trouve au plus vite un travail afin qu’elle dispose d’un permis de séjour. Je dois en effet démontrer que j’ai un revenu régulier et un logement pour l’accueillir."