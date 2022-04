Templeuve : comment l'école de La Providence se relève de son incendie

Cette maison d’enfants est devenue une école à part entière grâce à la bonne volonté de parents qui ont réellement porté ce projet.

"On travaille toujours en collaboration avec les parents pour notre mission pédagogique. Il faut que ceux-ci s’impliquent aux côtés de leurs enfants pour que la pédagogie Steiner soit bien appliquée", confirme le directeur Frédéric Delaunoy.

Une pédagogie qui a déjà convaincu de nombreux Templeuvois puisque l’école accueille désormais 150 élèves entre les jardins d’enfants correspondant à l’enseignement maternel et les classes associées au primaire.

Une scolarité selon trois pôles

Les pédagogues sont formés à l’enseignement général et ont ensuite été initiés au mode d’apprentissage Waldorf Steiner. Concrètement, comment se déroule la scolarité sous cette méthode? "On travaille sur trois pôles: intellectuel, physique et émotionnel. Le rythme d’apprentissage est fixé pour être en adéquation avec l’évolution de l’enfant, tout au long de son parcours dans ces trois pôles. Le rythme intègre aussi différentes notions de temps", explique Frédéric Delaunoy.

Ce qui séduit bon nombre de familles est aussi l’utilisation d’évaluation personnelle sans notes. Ce système d’évaluation non-compétitive permet de mettre en avant des valeurs comme la confiance en soi, la connaissance de soi et la solidarité entre élèves.

Quid de la reconstruction après l’incendie?

L’école de Templeuve a subi un incendie dans une partie de ses installations fin novembre dernier. Mais elle s’est vite redressée de cette douloureuse épreuve. "La phase d’urgence pour les enfants a été gérée brillamment. Après une brève fermeture et une période de garderie, l’accueil des enfants par l’école Saint-Lazare nous a été utile.

Des conteneurs provisoires ont été aménagés en classes le temps que les salles de classe concernées soient de nouveau opérationnelles", détaille le directeur de l’établissement.

Il faudra nécessairement replanifier la disposition des infrastructures pour reconstruire mais tout cela dépendra de la rapidité des formalités d’assurance qui ont actuellement cours. La Providence adaptera donc ses projets aux conclusions qui en ressortiront. Il ne fait cependant aucun doute que l’ambiance chaleureuse qui règne au sein de cette école constituera un atout de premier plan pour relever ces prochains défis.