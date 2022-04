Son papa possédait une vigne mais c’est pourtant du vin de fruits que celui-ci produisait. Cette expérience, Romuald l’a enrichie au sein de la Guilde des viniculteurs chapellois dont il fut membre il y a quelques décennies déjà.La vinification du raisin, c’est auprès d’un vigneron sérésien, Charles Henry, pionnier dans le domaine viticole en Belgique, que Romuald l’a apprise.

Chef de travaux à l’ARTEM (Mouscron), il a mis sa passion entre parenthèses durant quelques années mais a été rattrapé par le virus il y a environ 8ans, après une rencontre avec un viticulteur gantois qui lui a remis le pied à l’étrier

Du calcaire et du sable pour de savoureux assemblages

Romuald a recommencé modestement, en plantant quelques pieds de cépage Muscaris, Solaris (pour le blanc) ou rondo (pour le rouge) sur un terrain abritant un ancien four à chaux à Gaurain.

Sa production a été appréciée par les visiteurs du salon des saveurs de Tournai en 2018 et il n’en fallut pas plus pour l’inciter à accroître son activité.C’est ainsi qu’il ajoutait à la sélection précédente, du Souvignier gris, du Cabernet, du Régent ou encore du Divico sur un second terrain, à la ferme du château à Obigies.

Grâce au patron de la brasserie àvapeur de Pipaix, Romuald eut le bonheur de recevoir des pieds de vignes issus d’un très ancien cépage pratiquement disparu aujourd’hui, que l’institut œnologique de Colmar assimila à du Millardet grasset.

Romuald a été aux petits soins pour préserver ses vignes du gel ce dernier week-end. ©EdA

De marcottages en greffages, il parvint à réimplanter chez nous ces vignes d’antan qui doivent sans doute leur disparition à la modestie de leurs grappes; celles-ci pèsent en effet moins de 100 grammes alors que les autres, plus connues, affichent plus du double de ce poids sur une balance.Mais les premières donnent un vin incomparable aux saveurs oubliées.

Aujourd’hui à la tête du vignoble des Fours à chaux comptant environ 1100 pieds qui poussent à parts égales sur un terrain calcaire et sur un autre sablonneux, Romuald escompte produire une dizaine d’hectolitres endéans les trois ans à venir. Sauvée du gel cette année après avoir subi des pertes de l’ordre de 75% dues au mildiou, à l’oïdium et à la poussière grise, l’an dernier, la dernière récolte devrait quant à elle atteindre les 3 hectolitres.C’est en tout cas ce qu’espère le viti, et vini… culteur tournaisien qui a mis toutes les chances de son côté pour qu’il en soit ainsi.

Une toile et quelques bougies pour atteindre 20degrés….

Des toiles et quelques bougies ont permis d’atteindre des températures printanières malgré le gel… ©EdA

C’est en observant la manière dont la chaleur se diffuse dans une pergola sous laquelle on allume des bougies que Romuald a eu l’idée de reproduire le phénomène pour protéger ses vignes.

Non, ce n’était pas un remake de woodstock, ce week-end, à Gaurain... ©EdA

"Quand on allume des bougies sous une pergola, la chaleur se diffuse rapidement et irradie même vers les espaces extérieurs qui la voisinent", explique Romuald qui eut l’idée de reproduire ce phénomène pour protéger les bourgeons naissants du gel le week-end denier.

"J’ai tout simplement placé une toile d’environ 1,8 m de hauteur à la verticale au bout du vignoble, du côté du vent du nord.Et j’ai tendu une autre toile de plus ou moins 6 m de large, au-dessus des pieds. J’ai allumé des bougies en dessous de cette espèce de tente géante et le résultat a été très étonnant.Alors que le thermomètre affichait moins trois degrés à l’extérieur, sous les toiles, il y en avait vingt.Certains bourgeons se sont même développés plus rapidement qu’à l’accoutumée.De plus, la chaleur s’est diffusée vers les pieds voisins."Cette technique n’a été mise en place que sur les plus vieilles vignes, qui bourgeonnaient déjà, soit sur une superficie d’un peu moins de 5ares, mais elle permettra de sauver la récolte.