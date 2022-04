Criminalité: «Les affaires ont reprisen 2021» pour la zone de police du Tournaisis

"Après une année 2020 fortement impactée par le Covid et les confinements stricts, on remarque que les affaires ont repris en 2021, signale le commissaire-divisionnaire. Et cela même si certaines restrictions liées à la crise sanitaire et d’application en 2021, notamment la fermeture du secteur horeca et du monde de la nuit, ont encore eu un impact sur les chiffres liés à certains phénomènes de délinquance et de criminalité. Il faudra sans doute attendre la fin de cette année 2022 pour avoir une vision plus objective de l’évolution des statistiques sur notre zone."

La vie festive et ses dérives

Le chef de corps pointe l’augmentation du nombre de sanctions administratives. "En 2017, nous étions à 786 et en 2021, nous sommes à 2052. Cela montre que nous sommes de plus en plus attentifs à ces comportements incivils et que nous sommes actifs face à la mendicité et à la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique qui représente 66% de ce type de sanction."

Après une diminution en 2020, les faits de coups et blessures et bagarres repartent à la hausse avec 712 cas. "En 2020, la vie festive avait été plus fortement et longuement impactée qu’en 2021. Et on remarque que lorsque celle-ci reprend, ses dérives liées à l’alcool, à la violence, au tapage nocturne refont surface."

La fermeture des discothèques se marque aussi sur les créneaux horaires des accidents avec lésions corporelles. "Avant 2020, les cases rela tives à la plage horaire 0h – 6h les samedis et dimanches étaient en rouge; en 2020 on est plutôt à l’orange et au jaune…ajoute Philippe Hooreman. C’est bien la preuve que notre combat pour réglementer l’heure de fermeture des discothèques à l’échelon national pourrait avoir un effet bénéfique sur la sécurité routière!"

Les vols sont aussi repartis à la hausse après une année 2020 plus confinée: 77 vols avec violence sur la voie publique (56 en 2020), 450 vols dans bâtiments (358), 72 vols de véhicules (56), 223 vols dans véhicules (200), 34 vols à la tire (27). "Mais nous sommes encore en deçà des chiffres de 2019… et ils peuvent aussi fortement varier d’une année à l’autre suite à une série de vols commis dans un espace-temps limité."

Quant à la problématique des stupéfiants qui reste l’une des priorités du Plan Zonal de Sécurité, les chiffres restent constants. "Comme en 2020, nous avons ouvert 313 dossiers en 2021 pour des infractions liées aux stupéfiants. Et si on regarde sur les trois dernières années, nous avons mené 120 opérations, délivré 187 mandats d’arrêt (dont 67 en 2021, contre 60 en 2020) et procédé à de nombreuses saisies. Malheureusement, la problématique reste toujours bien présente et les bandes de dealers français continuent d’abreuver la région de leurs trafics… On met la main sur un réseau, un autre se met directement en place; c’est tellement lucratif!"

Une explosion des escroqueries sur Internet

Philippe Hooreman alerte sur l’ "explosion" des escroqueries sur Internet. "C’est un chiffre qui augmente d’année en année. Il avait doublé entre 2019 (99) et 2020 (188), et en 2021 il a encore augmenté de 42%, avec quelque 267 faits signalés que ce soit des escroqueries liées aux données bancaires et au digipass ou des arnaques sur des plateformes de vente. Pourtant, ce n’est pas faute de mener des campagnes de prévention… Face à ce phénomène, il a fallu former du personnel spécifiquement pour enregistrer les déclarations des victimes et mener les enquêtes qui sont longues et fastidieuses."

Quant aux violences intrafamiliales, elles sont en légère baisse, avec 592 faits comptabilisés. "Par contre, si on extrait de cette donnée uniquement les violences entre (ex)partenaires, on remarque une augmentation: 315 en 2019, 324 en 2020 et 343 en 2021."

En 2021, la zone de police du Tournaisis a procédé à davantage d’arrestations judiciaires (768) que les autres années, mais un peu moins d’arrestations administratives (583).