R2: Une défaite très inquiétante pour le TEF Kain

Le scénario tant redouté s’est donc produit pour le TEF Kain qui n’avait pourtant pas le droit à l’erreur en se déplaçant chez la lanterne rouge. Malgré un effectif finalement assez complet, nos régionales n’ont rien su faire face à la zone hannutoise et Jean-Sébastien Lamborelle ne cherchait pas d’excuses à l’issue de la partie: " Hormis le fait que l’écart est un peu forcé, on n’a pas su contrer le système adverse mais on n’a surtout pas eu de tirs ni de ballons récupérés pour partir en contre. Si l’arbitrage ne nous a pas été favorable, On sait qu’on doit désormais impérativement s’imposer à Ottignies car en bas de classement, notre prochain adversaire, Namur, bénéficie de renforts de son équipe fanion et accumule les victoires alors que nous serons probablement privés de Léa Duvauchelle samedi prochain."