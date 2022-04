L’ex-ministre de l’Énergie, Marie-Christine Marghem répond avec humour aux haters sur Facebook et sur Twitter (vidéo)

Les personnalités politiques n’échappent bien évidemment pas à ce phénomène.

Dont Marie-Christine Marghem qui a été tout particulièrement visée par ce type de commentaires pendant la période durant laquelle elle fut ministre de l’Énergie, soit entre 2014 et 2020, mais qui l’est toujours aujourd’hui en tant que députée et présidente du MCC; la conseillère communale tournaisienne MR n’échappe pas non plus aux commentaires haineux, mais de manière plus modérée sur le plan local, semble-t-il.

Les réalisateurs en ont retenu une petite dizaine sur la quarantaine commentée par Marie-hristine Marghem... ©EdA

Elle a décidé de répondre à ses détracteurs sur le ton de l’humour – et de l’ironie - par le biais d’une vidéo réalisée par la chaîne du MR, DREAMER, que l’on peut notamment visualiser sur la chaîne Youtube de cette dernière, sur la page Facebook et sur le compte Twitter de la députée.

"Les réalisateurs de la vidéo ont enregistré une quarantaine de réactions pour n’en retenir au montage qu’une dizaine qu’ils estimaient les plus pertinentes,nous explique Marie-Christine Marghem. Et je trouve cela très bien que ce choix ait été opéré par des tierces personnes dont c’est le métier de réaliser ce type de montage."

Avec, pour résultat, une vidéo d’un peu moins de 3’30’’ dans laquelle Marie-Christine Marghem montre qu’elle ne manque pas d’humour, voire même, parfois, d’autodérision.

Un face caméra étonnant…