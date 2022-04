Diminu'tif devient Nouvel Hair à Tournai

Christian Brunelle, 68 ans, et Martine, son épouse, vont raccrocher une bonne fois pour toutes leurs ciseaux et tondeuses. Le couple avait installé son salon "Diminu’tif" le long de l’avenue de Maire en 1986, il y a 36 ans. Après avoir travaillé pendant cinq ans dans la rue de Lannoy."J’avais auparavant repris le salon Clairette, au shopping, jusqu’à ce que le bâtiment ne prenne feu. C’était le lundi de Pâques 1980",se souvient Christian."Il y a cinquante ans que je coiffe; on va pouvoir penser un peu à nous, nous occuper de nos enfants et petits-enfants".