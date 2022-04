Les cours d’eau du sous-bassin Escaut-Lys s’améliorent

La méthodologie utilisée, les éléments observés et les conclusions quant à l’état des rivières permettent de dégager des enjeux à l’échelle du territoire du sous-bassin Escaut-Lys (la moitié environ de la Wallonie picarde) et surtout d’envisager des plans d’actions.

Y ont été relevés des problèmes d’érosion, des entraves à l’écoulement des eaux, des points de pollution, des ouvrages à améliorer ou à entretenir, des espèces invasives, des dépôts de déchets le long des cours d’eau, etc. Toute une série de points noirs, donc, mais aussi pas mal d’indicateurs fort encourageants. Comme le souligne le coordinateur, Franck Minette. "Notre territoire est encore trop souvent considéré comme pauvre en biodiversité, voire sinistré, en comparaison au sud de la Wallonie qui serait le poumon vert. Or, sur le terrain on fait beaucoup de constats positifs et de belles surprises: comme la découverte d’espèces protégées de poissons, une quinzaine dans notre région".

Pour prendre l’exemple le plus emblématique, la loche de rivière, considérée comme en voie d’extinction, vient d’être repérée sur cinq sites différents dans notre région. Notamment à Wiers, dans la coupure de l’Escaut à Pecq et dans le vieux canal de Maubray."Le travail de diagnostic peut aider à identifier de beaux endroits méconnus, isolés et morcelés, pour envisager de quelle manière ils peuvent être connectés pour permettre les déplacements d’espèces".

Reconnections nécessaires

La reconquête des milieux aquatiques passera par le déplacement d’espèces. Ces reconnections, importantes pour la préservation de la biodiversité, feront donc l’objet d’une attention particulière. Par exemple via une trame bleue envisagée à l’échelle du sous-bassin ."Elle doit porter sur les cours d’eau, mais également sur les zones humides".

Le diagnostic du bassin-versant Escaut-Lys met par ailleurs en lumière un fort paradoxe, nous dit-on."L’industrialisation du territoire a longtemps destructuré et détruit la biodiversité locale. Or, justement énormément d’anciens sites industriels sont devenus des hotspots en matière de biodiversité: des carrières désaffectées ou encore en fonctionnement, sont de vrais réservoirs d’espèces animales et végétales."

Depuis une dizaine d’années, grâce à la mise en place de toute une série de dispositifs (dont les stations d’épuration d’Ipalle de plus en plus effocaces), il y a aussi ce constat d’une nette amélioration de la qualité de l’Escaut et des cours d’eau."Mais il y a de gros efforts à faire en matière de lutte contre les pollutions. En 2020, on avait montré nos limites en Wallonie quand de gros dispositifs avaient pu être mis en place en Flandre pour contrer la grave pollution venue de France".