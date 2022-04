Un incendie éclate sur la scène à la fin du concert d’Elia Rose à la petite Fabriek (vidéo)

La jeune et talentueuse chanteuse tournaisienne terminait sa dernière chanson, après plus d’une heure de prestation, quand un début d’incendie s’est déclaré sur la scène.

"On a eu le temps de faire tout notre concert, et sur le dernier morceau - Colors-, on a commencé à voir de la fumée. On n’a pas identifié ce qui a déclenché l’incendie, mais c’est un rideau qui a pris feu…

Tout le monde est resté très calme, on a dégagé les instruments, et une première personne est venue avec un extincteur avant d’être rejointe par l’équipe de la Fabriek également avec des extincteurs. Ils ont pu éteindre le feu rapidement. Du coup, mon concert s’est fini un peu brusquement, mais j’ai été acclamée comme une princesse lors de mon arrivée dans l’espace bar, où tout le monde s’était réfugié...", nous a confié Elia.

Il devait y avoir une bonne centaine de personnes présentes au moment des faits mais aucun mouvement de panique n’a été observé, tout s’est déroulé dans le calme.Les dégâts sont en outre restés très limités de sorte que ce début d’incendie n’aura aucune conséquence sur la suite des activités de la petite Fabriek.

S’il est un regret exprimé par le public présent ce jeudi soir, c’est de ne pas avoir pu apprécier les rappels qu’il avait l’intention de réclamer à la chanteuse.

Celle-ci relate cet incendie par le biais d’une vidéo teintée d’une pointe d’humour sur sa page Facebook.