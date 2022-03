Tournai : les ChtiGanza fêtent leurs 30 ans

Réunis en 1991 grâce à un atelier de la Maison de la culture, les musiciens n’ont plus jamais cessé depuis de jouer et danser dans la Cité des Cinq Clochers. Et ça continue! Pour célébrer le passage des trente ans, ChtiGanza prépare plusieurs représentations. La première a lieu ce samedi 2 avril à 18h au café "Le Colombophile".

Que de la musique brésilienne

Quand Pascal Demelenne, le chef d’orchestre depuis onze ans, lève les bras tel le Christ Rédempteur de Rio de Janeiro, le silence s’abat et rameute habituellement les curieux. D’un coup de sifflet, la bande d’une quarantaine de percussionnistes secoue ou tape leurs différents instruments harmonieusement.

"On n’a jamais été aussi nombreux. On est toujours ouvert à de nouvelles têtes tout en sachant qu’on n’est pas une école. Quelqu’un qui n’a aucune base devra apprendre sur le tas. On a déjà eu le cas. On ne se prend pas au sérieux non plus. Je dis toujours qu’on n’a pas de prétention, mais l’ambition de s’améliorer".

Pascal Demelenne poursuit:"On ne fait que de la musique brésilienne. Il y a deux catégories: la batucada (batterie de percussions) qui est plus dans la rythmique avec des tambours (surdo), des caisses claires (caixa), des cloches (agogo), des genres de cymbales enfilées sur des rails qui donnent un bruit de maracas, mais plus puissant. Et puis, la samba de pagode qui est une version plus acoustique de la samba. Ce sont des chansons qui s’accompagnent avec un cavaquinho (petite guitare) et d’autres instruments spécifiques".

Un gros événement pendant le carnaval

Les batucadas ont joué dans toutes les circonstances possibles."Un événement marquant, c’est lorsqu’on a ouvert la parade de Lille 3000. On a remplacé au pied levé un groupe sans savoir le matin ce qu’on allait faire. Après, on a été dans des villages, en Champagne. On participe à des festivals internationaux au Portugal et en Allemagne".

Bien entendu, ChtiGanza n’allait pas fêter son anniversaire dans son coin."Ce qu’on organise au Colombophile est l’acte 1. On va proposer l’apéro fétiche et brésilien de la confrérie: la Caïpirinha. C’est compliqué parce qu’on le fait à la traditionnelle. Chaque verre doit passer au checker". Comme pour leurs 25 ans, la bande prévoit d’inviter d’autres percussionnistes lors du carnaval de Tournai.

«Le Colombophile», rue Raoul Van Spitael, 19 – Kain