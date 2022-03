Une dizaine de collectionneurs exposeront, ce samedi 2 avril (de 15h à 18h) et dimanche 3 avril (de 10h à 18h), en la salle du Foyer Saint-Éloi, leurs "trésors" au grand public. Le cercle des Collectionneurs de Froyennes organise sa 41e exposition "Toutes collections"."Cela reste un moment fort parmi nos différentes activités, avec également notre bourse aux jouets anciens et de collectionen novembre",relève Marc Dufrane, le nouveau président du comité ayant pris la succession de Claude Van Lier. Si la salle sera bien remplie, il n’est pas toujours facile de trouver des collectionneurs prêts à révéler leurs secrets et à sortir quelques-unes des belles pièces de leurs collections."Heureusement que nous avons des pluri-collectionneurs qui peuvent exposer différentes thématiques lors de nos expositions. D’autres passionnés mettent en évidence des aspects plus particuliers de leurs collections. Nous accueillons aussi de nouveaux exposants pour offrir une belle diversité de sujets pour émerveiller petits et grands."

Les visiteurs pourront ainsi découvrir des collections autour de la pêche sportive, des mugs militaires, des verres à bière de toutes tailles, des grenouilles, des briquets de collection, des véhicules de voirie, d’un "tigre dans votre moteur" (Esso), du monde de Snoopy, de Betty Boop, d’"Autant en emporte le vent", d’Orval en cartes postales, de la fête foraine, des statues africaines, des objets d’ébène et des éléphants.

Entrée gratuite.