L’Europe Occidentale est alors le siège de rivalités féroces entre les souverains français, bourguignons, anglais et le comte de Flandres. Tous sont plus puissants que le roi de France et tous lorgnent les terres des voisins.

Le petit territoire en bleu repréente le royaume de France en 1180. ©ÉdA

Philippe II veut Tournai, enclave face à la Flandre et de clé de L’Escaut, pour son évêché régnant spirituellement sur un vaste diocès (dont la Flandre) pour s’allier la bourgeoisie montante, commerçante et efficiente.

Chroniqueur du temps, Gilbert de Mons révèle " qu’à la demande de son beau-père, baudouin V, comte de Hainaut, Philippe part vers Tournai le 27 décembre 1187". Ni réception, ni festivités pour cette première d’un roi de France s’abouchant avec les notables pour s’annexer la ville à son royaume.

Après quelques jours de discussion, le roi "s i abandonna les bourgeois et li haut home de la ville suivirent le roi" affirme Philippe Mouskès, contemporain.

Ces Tournaisiens ont sans doute modéré leurs prétentions: entre le 1er janvier et le 16 avril 1188, la charte est signée. De bonnes copies existent, l’original a hélas! disparu des archives.

Commune, de par le Roi

Impossible d’expliciter ici tous les articles de cette charte, repris notamment dans l’excellent livret de la guide Christelle Henry, consultable aux Archives de l’État.

Philippe II réussira à agrandir son royaume grâce à des guerres, des héritages, des unions. ©ÉdA

Volte-face dans la juridiction de la ville, l’autorité épiscopale est abolie; l’évêque Evrard d’A’Avesnes admet "t enir la chité de Notre-Dame, de Dieu et de vous et des autres rois" et renonce "q uar jous suis kéus en langour et vous renc, sire, la cité". Le droit d’asile retiré est rendu dans une mouture quasi identique de 1211.

Une des copies de charte de Philippe Auguste accordant à Tournai son droit de commune. ©-

La commune, indépendante, avec juridiction sur les deux rives, sera conduite par quatre consistoires (les Consaux). Soit les 30 jurés présidés par deux prévôts, les 14 échevins des bans de la cité et de St-Brice, les trente eswardeurs et les trente mayeurs présidés chacun par un maire.

Les missions couvrent tous les domaines. En voici un exemple: " Quiconque emmènera la femme d’aucun homme manant en la cyté, il sera banni et la guerpira (quittera) pour sept ans et après il restituera les choses de cel homme qu’il emporta avec la femme".

En application de ces droits, la commune doit coopérer aux campagnes royales. Naissent les compagnies bourgeoises, joueurs à l’épée (St-Michel), archers (St-Sébastien), arbalétriers (St-Georges) puis en 1381 les canonniers et arquebusiers (St-Antoine).

L’aide militaire est due,"Et pour toutes et quantes fois […] Tournany envoiera en nostre service IIIc hommes de pié bien armés". Avec en sus: " Et se nous ou nos successeurs venons vers Arrouaise, toute la commune de Tournay doit venir à l’encontre". Dès lors, " dans les guerres de la France, les Tournaisiens sont là".

Le signe tangible

Cadeau exceptionnel: " Et en oultre du droit de commune, nous avons octroyé à y seuls hommes de Tournay qu’ils aient cloche en cyté en lieu idoine à sonner à leur volonté pour les besoignes de la ville".

La première bancloque a fondu en 1391, Robins de Croisilles fond celle-ci en 1392 et est toujours dans le beffroi. ©ÉdA

Le quotidien était alors rythmé par les cloches des églises, ce qui posait problème en cas de conflit avec l’ecclésiastique. Tout change en 1188. Un beffroi est construit, deux cloches sont attestées en 1217 et elles seront de plus en plus nombreuses afin de régler les horaires de marchés, du travail, du guet, des portes, etc.. et tant d’autres encore.

Une cloche civile, ne serait-ce pas là le signe tangible de l’indépendance de la commune?