Pour fêter ses 10 ans, le Tournai Jazz Festival fait coup double

« Dès nos débuts en 2012. nous avons voulu nous ouvrir à un public le plus large possible. Pas à un public de niche, ni élitiste, alors que, et à tort, c’est souvent cette image-là que véhicule le jazz. Dix ans plus tard, nous avons gardé le cap, en privilégiant une ambiance familiale et festive. Je pense en particulier au concert que donnera Thomas de Pourquery le 30 avril dans le Magic Mirrors, lieu convivial s’il en est: il nous fera chanter et danser! Maintenant, on aura aussi droit à des musiciens qui demandent d’être à l’écoute. Je pense par exemple au contrebassiste belge Sal La Rocca et à son quintet… »