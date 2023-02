La première période est à l’avantage de Wiers qui ouvre le score à la 10e sur un penalty converti par Huon. Boucq conforte les siens à la 23e sur une phase collective bien amenée qui lui permet de prendre la défense de vitesse et de remporter son duel. Après la pause, les changements de part et d’autre autorisent Rongy à faire jeu égal pendant le premier quart d’heure et de revenir à 1-2 sur un mauvais dégagement du gardien de Wiers qui profite à Deroeux. Wiers prend ensuite le dessus physiquement et enfonce le clou sur une reprise de Piron après un duel manqué d’Huon, et une superbe enroulée de Dor dans le coin opposé. Victoire méritée de Wiers qui n’a pas été épargné par les blessures.

Taintignies A – Thumaide B 1-0

En plus des conditions climatiques qui n’ont pas facilité la pratique d’un bon football, Taintignies est dans un mauvais jour face à une équipe déforcée de Thumaide qui a pourtant beaucoup d’énergie à revendre. C’est finalement contre le cours du jeu que les locaux ouvrent la marque sur un coup franc qui touche dans un premier temps le poteau et qui revient dans les pieds de Coppieters pour la conclusion à la 40e. Sans être à l’abri d’un contre, Taintignies reste solide derrière en seconde période.

Brunehaut A – Bléharies B 6-1

La première mi-temps est largement dominée par Brunehaut qui, contre le vent, propose un beau football au sol et parvient à concrétiser ses occasions franches pour mener 4-0 à la pause via Mascret, Duval, Rapaille et Petit. Le score acquis, Brunehaut en profite pour faire tourner son noyau en seconde mi-temps. Même s’ils se montrent plus laxistes, les locaux confortent leur avance via Mascret et Rapaille. Bléharies sauve l’honneur à la dernière minute sur un autobut provoqué sur un coup franc.

Barry – Houtaing 2-4

Dès le début de la rencontre, un bon pressing de Barry permet à Scarpino de récupérer un ballon à l’entrée du rectangle et d’ouvrir la marque. Une approximation sur un centre en retrait est rapidement mise à profit par Delavallée pour l’égalisation. La défense s’arrête ensuite sur une phase qui démarre à la limite du hors-jeu et qui donne la possibilité à Houtaing de prendre l’avantage via Kem. À la demi-heure, Scarpino va chercher la parité sur un nouveau beau pressing de Barry qui rentre aux vestiaires un peu volé. La reprise débute par un round d’observation d’un quart d’heure avant que l’arbitre accorde un but à Houtaing sur une relance défensive reprise en un temps par D’hautcourt. Les locaux baissent ensuite le rythme et offrent un coup franc direct tiré par Barbieux en pleine lucarne. Vu la physionomie du match, le nul aurait été plus logique.

Anvaing B – Ellezelles B 2-1

D'un tir lointain après deux minutes de jeu, Coenen met son équipe aux commandes. Anvaing domine mais se fait surprendre par un magnifique tir enroulé de Vandermotten quelques minutes plus tard. Contre le vent, Ellezelles résiste bien mais ne peut éviter le deuxième but local inscrit sur un corner botté par Hanon directement dans la lucarne de Charlot qui ne peut constater les dégâts. En seconde période, les locaux s’organisent défensivement devant la cage de Leclercq qui se met en évidence sur quelques tentatives visiteuses. Anvaing B reste bien accroché au leader Taintignies.

Wodecq B – Béclers B 3-1

Soporifique, c’est bien le terme qui résume le mieux la prestation locale. Sans briller, les Wodecquois ont pris l’avance à la sortie du quart d’heure par Feyaerts. Peu avant l’heure de jeu, Reboud est à l’affût d’une frappe repoussée par le portier visiteur. Méritoirement, Vandewatere relance son équipe à un quart d’heure de la fin mais dans un dernier sursaut, Reboud scelle le score à 3-1.