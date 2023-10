Une première tranche en P1 pas très digeste pour nos représentants régionaux

Pour Molenbaix, le constat n’est pas aussi rose. Charly Vanherpe dresse le bilan plus que contrasté après dix rencontres malgré la pléthore d’abonnés à l’infirmerie. "La comptabilité affiche un bilan insatisfaisant. Même si nous devons encore disputer une rencontre de retard à Hornu, on devait mieux faire lors de ce début de compétition. D’abord par le caractère affiché lors de certaines rencontres mais aussi au niveau de l’efficacité devant le but adverse. Maintenant que les blessés reviennent, la concurrence sera plus rude et les résultats devraient être meilleurs même si le programme à venir est assez costaud. Notre championnat débute réellement dès dimanche prochain."

Des lendemains plus heureux

La victoire à la Verte Chasse contre Néchin n’a pas permis à Péruwelz de regagner la colonne de gauche. Un classement qui ne reflète pas ses possibilités et qui devrait s’améliorer durant les semaines suivantes. "Nos statistiques sont désormais bien meilleures depuis quelques matches. C’est beaucoup plus gai ! Nous pouvons croire que nous avons mangé notre pain noir et qu’il est à présent derrière nous, remarque Jonathan Krys. Et on peut raisonnablement penser à la seconde tranche. Nous y arriverons si nous adoptons une dynamique tournée vers la gagne. Si nous sommes prêts à gagner chaque rencontre, le gain de la tranche peut devenir une réalité."

Le Pays Blanc Antoinien mène le bal des équipes régionales. Mais ce statut honorifique est assez loin de combler Romain Delaby. Au regard des efforts consentis par le comité, le premier bilan de cette saison ne correspond pas aux attentes. "Nous restons invaincus depuis huit rencontres mais les nuls ne nous ont pas fait avancer. L’œil plongé dans le rétroviseur nous procure énormément de regrets. Nous aurions pu faire beaucoup mieux contre PAC Buzet, Néchin, Gerpinnes ou bien encore Neufvilles. Avec des victoires qui remplacent les nuls, les points pris nous classeraient solidement dans le top trois du classement général. Mais il ne faut pas noircir le tableau outre mesure. Sur le terrain, nous montons en puissance. Après des débuts poussifs, la sérénité a regagné nos rangs et je pense qu’on peut se montrer optimistes pour la suite du championnat."