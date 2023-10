P2B: la Fraternité souffre mais s’impose encore

Dans les rangs visiteurs, Thibaud Peridaens était énervé au regard des circonstances du match: "On a été mené de quinze points avant de revenir à cinq longueurs, mais des choses bizarres se sont produites à la table avec des paniers qui n’ont pas été comptabilisés. Et c’est alors que mon banc s’est énervé, s’est pris des techniques et j’ai même été exclu de la salle. Pour le reste, même si on encaisse bien trop, je suis content de la belle réaction des joueurs après la contre-performance de la semaine passée. Nos erreurs en défense se paient au prix fort contre une telle formation. Même s’il reste du travail, on est sur la bonne voie."

La belle perf de Dottignies

Au Hall de l’Europe, c’est avec une heure de retard que fut donné le coup d’envoi du duel entre la JS et Blaregnies ! Ce contre-temps n’a pas désorganisé les locaux qui ont créé un exploit en s’imposant avec un effectif limité. "Et on peut parler de victoire au mérite ! Le coach adverse aura reconnu nos qualités et notre bon travail défensif, explique Max Doutreligne qui, avec 9 points, fut un des artisans de ce succès. On a vécu un beau match contre une équipe qui nous ressemble. On restait sur un succès frustrant et c’est bien de réagir pour aborder ces deux semaines de repos avec un bilan de quatre victoires pour trois défaites. Soulignons le bon arbitrage ! Lorsque c’est bien, il faut aussi pouvoir le dire."

Couacs pour Kain et Maffle

En bas de tableau, l’équipe C de Kain et Maffle B avaient de beaux coups à jouer. L’ASTEK a livré une première mi-temps solide contre Colfontaine B, avant de craquer face aux Borains. "Ils étaient renforcés par Julien Lebeau qui a fait parler son expérience et on n’a plus été à niveau. On sait qu’en jouant avec beaucoup de jeunes, il faut continuer à bosser, c’est ce qu’on va faire pour préparer les duels contre Boussu et Maffle qui risquent d’être importants dans la course au maintien", racontait un Fawzi Spiridon qui, pour la première fois de sa carrière, s’est fait exclure.

Déception aussi pour Maffle B qui n’a pas réussi à aller chercher une deuxième victoire à Fleurus D. "On avait pourtant commencé par un 0-6 encourageant avant de commettre de nombreuses erreurs défensives et d’offrir de nombreux paniers aux locaux. En jouant terriblement mal, on ne perd que de huit points, ce qui renforce les regrets car il y avait vraiment la place pour gagner ce match", commentait Julien Matthys qui se remettra très vite au travail, se consolant un peu d’avoir constaté les progrès offensifs réalisés par ses jeunes.