N3A: l'acte 2 pour Frasnes dans l'art de gaspiller!

Maîtres de leur sujet, ils allaient même doubler la mise juste avant le repos par Vandermotten, à la finition d’une belle combinaison sur phase arrêtée. À la reprise, une magnifique sortie de défense permettait à Kechout de plier le match. Enfin, c’est ce que l’on était en mesure de croire car la suite des événements allait en décider autrement. En une minute de temps, les Eagles relançaient l’intérêt du duel. À 3-2, Frasnes réagissait tout de suite par Bertolutti. L’issue finale, on la connaît malheureusement…

Comme vendredi dernier, les partenaires d’Alex Lefèvre allaient perdre tout le bénéfice de leurs efforts en toute fin de match, réduisant les trois unités à une seule. "C’est la deuxième fois qu’on n’arrive pas à tenir un résultat, disait le gardien frasnois. La semaine dernière à Cuesmes, on menait 0-4 avant de se faire rejoindre et ici, on n’a pas su gérer notre 3-0. Je ne sais pas si c’est la peur de gagner ou autre chose, mais ça ne doit pas arriver. À la rigueur, à Cuesmes, avec leurs chauds supporters, on peut comprendre à la limite mais aujourd’hui, à domicile, il n’y a pas d’excuse. C’est une déception d’autant plus que l’on doit jouer les grosses équipes de la division. Tous ces points gaspillés nous coûtent cher."

Se reprendre en derby

Ce vendredi, place au derby à Bon Air Leuze, une équipe en pleine restructuration au niveau du staff que les Frasnois avaient largement battu voici quelques semaines en Coupe de Belgique ! "J’entends qu’ils sont un peu en crise. On verra où ils en seront lors de ce derby. En tout cas, de notre côté, il faudra gagner là-bas pour se reprendre au plus vite et repartir vers une meilleure dynamique !", commentait le dernier rempart.

Enfin, pour clôturer le chapitre frasnois, la direction locale nous a informés du retour au bercail d’Hervé Pestiat, l’ancien coach de l’équipe fanion qui dirigera les U17-U18.

Pas de miracle en vue !

Dans la même série, si le Bon Air était au repos, le voisin du Futsal Leuze se produisait au Peterbis Anderlecht d’où il est rentré avec une défaite 16-1. Les Leuzois avaient pourtant répondu au goal d’ouverture par Gomez-Herrera après dix minutes de jeu. Après un premier quart d’heure encourageant, ils se sont effondrés en laissant à leurs adversaires le plaisir d’inscrire quinze nouveaux buts. Le compteur leuzois reste donc bloqué à zéro.