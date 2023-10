L’apprentissage de cette deuxième nationale se poursuit pour les joueurs d’Aurélien Depretz qui n’ont toujours pas réussi à remporter le moindre succès. Face au coleader bruxellois, ils ont une nouvelle fois rendu une bonne copie mais au final, la récolte est insuffisante. Menés 0-2 au quart d’heure, ils sont parvenus à relancer l’intérêt du match par Greco juste avant la pause avant d’égaliser méritoirement par Nezlioui à dix minutes du terme. À 2-2, on pensait les locaux bien partis pour obtenir un beau résultat face au coleader mais une perte de balle faisait chavirer la fin de match en faveur des gars de la capitale.

Profitant des espaces, les visiteurs ont ensuite achevé le travail en inscrivant deux derniers essais anecdotiques. "Après Vilvorde, c’était un deuxième match face à une équipe qui joue le titre qui nous attendait. En première période, on a fait un match solide en jouant avec un bloc compact. On a très bien défendu, tout en sortant régulièrement le ballon proprement pour se procurer quelques belles possibilités. Malheureusement, on s’est pris deux buts au quart d’heure mais on a su réagir juste avant le repos en faisant à 1-2. Après notre égalisation, on pensait tenir un bon résultat mais une perte de balle au milieu du terrain, alors qu’on jouait encore le powerplay, les a remis aux commandes. On a ensuite pris tous les risques pour recoller et ils ont profité des espaces pour creuser l’écart. C’est dommage car remporter un point n’aurait pas été volé."

Une fois de plus, Brunehaut a bien rivalisé avec un des cadors de la N2, sans pour cela être récompensé. "À un moment donné, la roue va bien finir par tourner pour nous. Honnêtement, on n’a rien à reprocher à nos joueurs qui ont montré beaucoup d’envie et de motivation", conclut le coach adjoint local qui doit toujours se passer offensivement de Zireg blessé et de Six suspendu pour une longue période.