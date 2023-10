Les Hurlus ont livré une rencontre exemplaire face à la meilleure formation du pays. Malgré l’absence de quelques titulaires, les hommes de Nicolas Greco ont abordé ce duel des opposés avec prudence mais sans complexe, l’essentiel étant de préparer au mieux la suite de la compétition. Bien organisés devant un Ivo Jukic des grands jours, les visiteurs ne se sont pas contentés de défendre puisqu’ils sont parvenus à se procurer de belles opportunités offensives: "On avait à cœur de montrer un autre visage que celui affiché face à Malle vendredi passé. D’entrée de jeu, on a livré un combat physique de tous les instants en ne lâchant rien. Anderlecht n’a inscrit qu’un seul but en première période."

À la reprise, les assauts locaux mettaient à nouveau le portier visiteur à contribution. Finalement, c’est suite à un corner que le deuxième but mauve est tombé à la demi-heure. "Quand on voit qu’on encaisse six buts face à Malle et qu’ici, face au champion de Belgique, on n’en prend que deux, ça veut tout dire sur la mentalité affichée vendredi soir. À nous d’être aussi motivés lors de chacune de nos rencontres, à commencer par le déplacement à Herentals de ce prochain vendredi." À noter que durant cette partie, le jeune Loucas Woittequand a joué ses premières minutes en D1 face à son équipe de cœur. Un rêve de gamin qui s’est donc réalisé pour cet espoir issu du centre de formation mouscronnois.