La perfection était presque de ce monde samedi soir au Varenne

Foi de vieux journaliste, il va nous rembourser ! Toutefois, le gaillard avait quand même lâché cette petite phrase: "Ça ne nous empêchera pas de tenter de réaliser un exploit !" Ce que les Sang et Or ont réussi.

Mais à y regarder de plus près, peut-on vraiment parler d’exploit ? Oui si on s’en réfère au parcours des Meutis qui débarquaient tout auréolés de leurs quatre succès de suite. Non parce que quand on observe celui de Tournai et les prestations, les hommes de Luigi Nasca s’améliorent de semaine en semaine et les huit matches sans défaite le prouvent. On l’a déjà signalé, l’entraîneur tournaisien est non seulement un maître tacticien, mais il n’a pas son pareil pour sublimer ses joueurs. Une illustration parfaite avec Noah Amaury qui a marqué rapidement son premier but cette saison et a ouvert la voie royale ce samedi avec son second: "Autant l’année passée était celle de la découverte, autant celle-ci est différente, car je travaille beaucoup plus mes qualités et mes défauts. En début de saison, je n’étais pas au top physiquement. Le travail porte toujours ses fruits."

Quand Zanzan lui a transmis le ballon, on savait quasiment que Noah marquerait… Cette saison, il n’hésite plus: "Ce n’est pas une question d’hésitation mais juste de confiance dans mon jeu. Mon premier but m’a vraiment libéré. On a réalisé un match sérieux en faisant preuve de caractère tout en réussissant une clean sheet." Ce n’est que la deuxième fois cette saison après Jette début septembre…

Même remarque avec Holuigue comme déjà signalé – il a retrouvé son couloir défensif sans trop de souci – et Eliott Van Wynsberghe… Ces changements n’ont eu aucune incidence sur le comportement de l’équipe

Robail, le grain de folie…

Un autre joueur qui monte en puissance, c’est un Guillaume Robail dont on avait perçu directement les qualités lors de sa toute première apparition – il a une aisance technique impressionnante et un petit crochet dévastateur pour se débarrasser des adversaires – mais ce week-end, il y a ajouté quelques pépites – dont une talonnade juste géniale en fin de match – des artifices agréables à l’œil. Son – seul ! – petit défaut, c’est d’être parfois un peu trop amoureux du ballon: "Et je suis conscient des erreurs que je fais, sourit-il. Ça fait partie de mon jeu. Vous dites que mon jeu possède un petit grain de folie, je ne peux qu’être d’accord avec vous. J’aime le ballon en essayant d’être collectif. On me demande de conserver le cuir, je sais quand je dois le donner." Et à l’image de l’équipe, celui de samedi est son match référence: "En arrivant ici, je ne connaissais personne à part Maxime Calon mais je me suis vite adapté dans un groupe facile à vivre et un super coach qui me fait confiance. J’essaie de lui rendre un maximum cette confiance qu’il m’accorde. Notre succès est mérité, une belle victoire devant un adversaire solide. Ça prouve qu’on peut être plus qu’un simple promu visant le maintien."

Gare aux cartes !

Après la pluie de cartes – cinq samedi – on a sorti notre boulier compteur: douze joueurs ont déjà subi les foudres arbitrales. Diakhaby, trois jaunes, une rouge directe ; Destrain, trois jaunes… Fuss est en attente de sa sanction pour la rouge. Derrière cinq joueurs sont à deux cartes et dès lors menacés: Brouckaert, Robail, Henry, Dassonville et Strobbe. Enfin, cinq autres ont reçu un avertissement.