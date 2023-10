IP féminine: l’Union fait la force des Gazelles du Pays Vert

Carte de visite déjà déposée

S’il dominait la première période sans marquer, le Pays Vert encaissait le 0-1 sur corner à la 44 par Nyckees. Contre le cours du jeu ! "On avait montré de bonnes choses. Le mot d’ordre était de continuer sur ces mêmes bases en faisant juste quelques ajustements. Ça a payé car on égalise vite !" À la 50, des œuvres de Laura Delitte. "Puis, petit à petit, le match s’est enlisé. Le terrain (NDLR: elles n’ont pas joué sur le principal cette fois) devenait gras et on sentait que tout pouvait basculer dans un camp comme dans l’autre. C’est dans le dernier quart d’heure qu’on a le plus souffert et pourtant, c’est là que l’on reprend l’avantage. Tuline Ulusay nous a sorti un but qu’elle seule peut mettre. Un solo au milieu de la défense pour dribbler la gardienne. Elle était déçue de ne pas commencer, comme d’autres l’ont été et d’autres le seront plus tard mais c’est là que tu vois qu’un match se gagne en groupe et que chaque joueuse est importante. Une belle conclusion à la première partie de championnat car on a deux week-ends sans match."

Le staff a donné congé cette semaine au groupe pour soigner les bobos, recharger les batteries et repartir de plus belle. "Personne n’aurait misé sur nous aussi haut dans le classement. Il faut continuer à engranger, se préserver de toute mauvaise surprise. Les équipes vont nous attendre plus de pied ferme ! Notre carte de visite circule très rapidement."