Deux visages parfois pour le Pays Vert mais un seul résultat: la victoire !

Au final, les chiffres sont là et le Pays Vert avec ses deux buts encaissés est plus que jamais en embuscade derrière Onhaye, un leader tenu en échec pour la seconde fois de la saison et qui ne compte plus que deux longueurs d’avance sur son dauphin. "Si on nous avait dit qu’on en serait là après neuf journées, on ne l’aurait pas cru, même si j’ai senti tout de suite que le groupe était plus fort que la saison dernière dans le sens où il est plus complet, commentait Chris Nzuzi. On ira à Onhaye dimanche sans aucune pression. On a un statut d’invaincu, notre adversaire aussi et on verra bien qui le restera… Ce sera peut-être les deux ! En tout cas, un match nul là-bas ne serait pas une si mauvaise affaire, même si cela nous priverait de la tranche."

L’expérience de Thomas

Le match au sommet vaudra le coup d’œil entre un leader qui, samedi à Arquet, a encaissé son tout premier but de la saison, et un second classé dont les filets n’ont tremblé qu’une fois de plus. "C’est la base d’une équipe qui veut occuper le haut de tableau, souriait le back gauche athois. On affiche une bonne stabilité défensive grâce, notamment, à l’apport de Thomas (NDLR: Druart) dont l’expérience est très précieuse. Il a l’habitude d’évoluer en nationale. Ses conseils permettent à tous de progresser, et son calme fait aussi beaucoup de bien à tout le monde sur le terrain."

Un secteur défensif qui marche bien au Pays Vert tandis qu’il doit s’adapter aux blessures et suspensions. D’une ligne arrière composée de Leleu, Dubois, Druart et Valenti en fin de préparation, on est passé, face à Braine, à Vandeville, Bonnier, Druart, Nzuzi. "Ce sera de nouveau différent à Onhaye, puisque Jason (NDLR: Vandeville) sera suspendu suite à sa double jaune, notait justement Chris qui, à l’image de l’équipe, s’épanouit plus que jamais cette saison. J’ai commencé la préparation en retard suite au mariage de mon frère. J’ai pu vite revenir dans l’équipe en raison de la blessure de Loriano (NDLR: Valenti) . Depuis, je fais des bons matches même si je ne suis pas toujours irréprochable. Comme ce dimanche où, en deuxième période, je me loupe sur un ou deux ballons."

"Souvent sans mal !"

Là aussi à l’image d’un Pays Vert qui a maîtrisé son sujet brainois pendant une bonne heure, en profitant pour déflorer la marque par Sacha Cortvrint mais oubliant de se mettre à l’abri, ce qui a failli lui coûter cher ! "On a encore montré deux visages et si ça ne porte pas à conséquence, on aurait dû éviter de se faire peur à ce point. Il y a eu cette égalisation annulée pour hors-jeu (NDLR: il n’y a rien à dire là-dessus, décision logique de l’arbitre) . Le coach avait vu que Braine tirait ses corners en deux temps avec le tireur qui se voyait remettre directement le ballon par un équipier. En ne mettant plus personne aux poteaux, on plaçait automatiquement le tireur en position de hors-jeu (NDLR: bien vu, Pascal Verriest) . Et il y a eu aussi quelques occasions adverses sur lesquels on a eu assez chaud. Mais il faut croire que pas mal de choses nous réussissent cette saison. Une nouvelle fois, c’est sans mal et on poursuit sur notre lancée en se disant que l’on aurait tort de ne pas y croire dimanche à Onhaye."