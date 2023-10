Descarpentries: "Un point très important obtenu au caractère"

Parvenir à ramener un point de Manage malgré l’absence de cinq titulaires et en jouant qui plus est à dix durant 25 minutes est sans conteste un signe positif pour Belœil. "On prend un but après une minute et quinze secondes, nous rappelle l’entraîneur Jérémy Descarpentries. Après notre égalisation, on se retrouve à dix, puis à 2-1, Manage a eu plusieurs fois l’occasion de tuer le match mais notre portier Okombi nous a maintenus dans la rencontre avant le goal du 2-2 signé Calicchio. Nous prenons encore une rouge, c’est le point négatif. Le positif, c’est que nous sommes allés chercher ce partage au caractère. Il est d’autant plus beau qu’il nous manquait cinq joueurs."