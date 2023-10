D2 ACFF: Malgré la spirale négative, Mathéo Vroman retrouve confiance et rythme à la Real

Un effort supplémentaire de chacun

Pour sortir de la spirale négative (2 sur 15), il faudra à tout prix arrêter d’offrir des cadeaux semaine après semaine. Mais comment y arriver quand cela arrive si fréquemment ? Tentative de réponse avec l’attaquant. "On va devoir parler entre nous cette semaine. On doit aussi analyser la rencontre à tête froide afin de cerner nos manquements et ne plus reproduire les erreurs. Car c’est cela qui nous plombe à chaque match. On n’en veut pas aux gars qui les commettent. Mais cela ne peut pas continuer".

L’ancien joueur pro à l’Excel Mouscron estime également que tout le monde doit réaliser le petit effort supplémentaire. "On doit sortir au plus vite de la spirale négative. Car avec les mauvais résultats, on n’arrive pas avec la même motivation à l’entraînement. Et cela se ressent sur le terrain chez certains".

Vu les résultats, le négativisme pourrait se propager chez les Camomilles. Mais tout n’est pas à jeter pourtant en ce début de championnat. L’entame de saison de Mathéo Vroman est l’un des points positifs à souligner. Le Français a inscrit dimanche son 3e but de la saison. Malheureusement pour lui, à l’inverse des deux premiers, celui-ci n’a pas rapporté de points. "Je retrouve peu à peu la confiance. C’était très difficile pour moi de ne pas jouer la saison passée. Ensuite, je me suis cassé le pied, ce qui m’a empêché de m’exprimer avec Mandel (en Nationale 1). Je reviens bien désormais. Je retrouve surtout le rythme. Ce qui est plus que nécessaire après une année sans jouer. Mais je dois désormais continuer à travailler".