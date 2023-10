Bastien Yondjouen revient sur la mauvaise passe de la Real: "Un truc ne va pas pour l'instant..."

Mais la RUS gardera son avantage grâce, notamment, à deux arrêts de Lahaye devant Di Vita et Sonko. Ce manque de réussite, aussi bien défensif qu’offensif, est l’un des symptômes d’une équipe malade. "Un truc ne va pas pour l’instant mais je ne sais pas vraiment dire quoi. Mais je n’irai pas jusqu’à parler d’une équipe malade. J’ai toujours confiance dans le groupe. On peut et on doit faire mieux".

Le licenciement de Jean-Luc Delanghe n’aura en tout cas pas amené de suite l’effet espéré. "C’est dommage qu’il soit parti parce qu’on s’entendait bien avec lui et il avait des choses à nous apporter. Mais dans de telles circonstances, on avait deux choix. Soit on baissait la tête, soit on la relevait pour essayer d’aller chercher quelque chose. Même si on n’a pas réussi à prendre des points, je pense qu’on a bien essayé. Malheureusement, toutes ces erreurs nous font enchaîner les mauvais résultats. C’est difficile d’expliquer pourquoi on en commet autant. Mais on se doit de continuer. On doit être plus concentré et focus. Et mon message est global parce qu’on voit que les bévues sont commises par des joueurs différents à chaque fois. On doit tous bosser plus".