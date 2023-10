ACRHO: Pierre Denays aux Foulées du Cercle

Parmi eux, on avait 33 nouveaux inscrits. Et fait rarissime, ni Français ni néerlandophones mais huit Tournaisiens et cinq du coin. Le départ et l’arrivée ont été jugés sur le site des Marronniers où l’ensemble du peloton est rentré dans les délais de huit minutes au kilomètre ! Avec un Top 5 occupé par des seniors: Pierre Denays qui est rentré après 33 minutes de course, à la belle moyenne de 3.08 au kilomètre, en tête ! Suivent Victor Vico avec un temps de 36.25, soit 3.28 au kilomètre, Emmanuel Demuynck à seize secondes, Franky Hernould qui a réalisé 37.12 et Kevin Flamme dans un chrono de 38.21. Dans le Top 10, on trouve encore deux vétérans 1: Pedro Dujardyn, sixième en 38.42, Joost Dewaele, septième en 38.46 ! Ainsi que le premier espoir, rentré en huitième position, soit son meilleur résultat de la saison, Nolan Foubert, 39.05. On a à la neuvième place Claude Van Strijdonck, le premier vétéran 2 en 39.21. Et c’est François Van Hulle, un senior, qui complète ce Top 10 en 39.29.

Au féminin, c’est Mathilde Baudouin qui a été la plus rapide terminant 52e, en 45.45. Marie Lacroix, première aînée 1, prend la 65e place, après 46.59 de course. Isabelle Duvivier se classe deuxième A1, finissant 72e en 47.13. Tandis que, dans la même catégorie, on trouve Mireille Duquenne, 121e en 50.49… Et Maryse Vandemeulebroecke, 123e, 20 secondes plus tard.

Dimanche l’Automnale à Bléharies

La suite du programme, c’est la 32e édition de l’Automnale qui aura lieu ce samedi 28 octobre à 15 heures, au départ du hall sportif "Le Brunehall" sur un parcours de 10,200 km. Pour tout renseignement complémentaire: Jean-Pierre Frédéric 069/44.75.52.