water-polo: carton européen quasi plein à Mouscron

Carouge, seul petit couac

Le RDM voulait renouer avec son passé européen et n’a pas loupé sa cible ! L’attente a été longue pour un club qui avait réussi à enchaîner les participations entre 1999 et 2003, mais qui depuis avait dû faire une croix dessus pour des raisons souvent plus financières que sportives. En remettant la main au portefeuille, en trouvant le soutien précieux de ses partenaires, Mouscron est redevenu, au prix de 40 000 € tout de même, un club européen, 20 années plus tard. Et de quelle manière !

Dans l’eau, les Dauphins ont été grands. Géants même ! On annonçait une lutte farouche avec un Carouge un peu au-dessus de la mêlée. La formation suisse ne l’a pas été tant que ça même si elle s’est qualifiée aux côtés des Mouscronnois pour la suite de la compétition en remportant la poule. On voyait Ödtu et Banja Luka être les candidats les plus sérieux à la deuxième place. Ce sont finalement les Anglais de Manchester qui se sont avérés être la belle surprise du chef en donnant du fil à retordre aussi bien à Mouscron qu’à Carouge. Et c’est peut-être dès jeudi, en journée d’ouverture, que les Hurlus d’Akos Biro ont fait en sorte que la suite soit de si bonne facture.

En battant de deux goals des Citizen très adroits sur les tirs de loin, le capitaine Valentin Roussel et ses coéquipiers se sont mis eux-mêmes sur orbite pour enchaîner bien plus facilement les duels suivants contre Ödtu puis Banja Luka. Dès samedi soir, la qualif était ainsi déjà dans la poche.

Un quart en aller-retour !

Le principal était assuré pour la plus grande joie de tous et dans une ambiance de feu ! Il ne manquait que la première place qui n’arrivait pas au final, la faute à une séance de pénos perdue face à des Suisses moins précipités ! Défaite 11-12 qui n’enlève en rien le mérite hurlu ! Le brio, doit-on même dire pour un club qui, désormais, attend le tirage au sort des quarts de finale pour connaître le nom de l’adversaire qu’il accueillera à l’aller le 25 novembre et chez qui il se déplacera au retour le 9 décembre. Avec un rêve en tête: poursuivre l’aventure !