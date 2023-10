Promotion: bien que défait par Tubize, Mouscron s’est bien battu !

Les deux formations, conscientes de l’enjeu, proposent en début de rencontre un volley peu académique, accumulant les fautes dues à la nervosité de part et d’autre (12-12). "C’est vrai qu’on a mal commencé en réception, et surtout moi", reconnaissait le jeune ailier mouscronnois Corentin Poppe. Les deux équipes restent au coude à coude jusque dans le money time, malgré une bonne rentrée au service du vétéran local Christian Parent (23-23). Il faudra quatre balles de set à Mouscron pour s’imposer sur une faute d’un attaquant visiteur. "On s’est compliqué trop la vie dans les moments importants. On aurait dû finir ce set beaucoup plus vite. Fort heureusement qu’on le gagne sur une décision arbitrale en notre faveur", admettait ainsi Jérôme Hermand.

"Changement payant"

Dans le set suivant, les deux adversaires jouent mieux et se contrôlent à nouveau jusqu’à 15 partout. Et c’est le PVTM, peu aidé par son passeur en panne d’inspiration, qui plie le premier en accumulant les fautes au filet et ratant cinq services (20-23) ! Ce qui permettra aux visiteurs de ne plus être inquiétés (22-25): "Mon double changement dans le money time aura amené une bonne dynamique au filet avec un jeu plus rapide", pointait le coach visiteur Franky Dor.

Le même scénario se reproduit au troisième set avec une égalité parfaite jusqu’à 13-13 et Mouscron profite alors de l’efficacité en zone quatre de Loïc Cloosen pour se détacher à 18-15. Un changement de passeur permet néanmoins à Tubize de revenir et même de dominer des locaux qui ne trouveront plus de solutions malgré les montées au jeu de Noah Maillard et de Christian Parent (21-25). Au début de la quatrième manche, Mouscron, nullement découragé, refait surface en s’appuyant sur une meilleure organisation au bloc et une attaque bien plus performante aux ailes (20-16). "On s’est aussi remis en route, servant mieux", ajoutait alors Louis Graulich monté au jeu au centre à la place du méritant Théophile Tierrie, un peu marqué physiquement. Et cette fois-ci, c’est Tubize qui part trop vite à la faute et s’incline (25-21).

"Un bon point de pris"

Le tie-break débute de façon catastrophique pour Mouscron qui se voit mené de cinq points. "On démarre super mal et on revient un peu par hasard, soulignait Jérôme Hermand. Et puis la blessure au genou de notre libero à 5-6 nous freine à nouveau. À partir de là, on va manquer de réflexion, surtout devant, où on est venus s’enfermer dans un bloc compact." Le score évolue de ce fait très vite en faveur de Tubize, avec un Damien Hombergem inarrêtable (11-6). À Mouscron, on accuse la fatigue, on finit par rendre les armes trop vite non sans avoir sauvé une balle de match (9-15): "C’est un bon point de pris face à un adversaire meilleur. C’est aussi leur banc qui aura fait la différenc e", admettait après coup un Jérôme Hermand plutôt satisfait.