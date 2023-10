Hérinnes – Templeuve B 2-1

Deux tirs cadrés de Stien et Vaillant durant les dix premières minutes permettent à Hérinnes de prendre une avance confortable. Dans les cordes, les Templeuvois tentent de réagir mais les occasions sont rares. En deuxième mi-temps, les locaux attendent la réaction de leurs invités qui tardent à venir. Malgré tout, Bocquet relance le suspense à la 80e. Trop tard cependant pour espérer mieux. Tout continue à bien se passer pour des locaux bien installés sur la troisième marche.

Brunehaut – Étoilés Ere B 1-0

Pas grand-chose à dire en première période entre deux équipes qui se tiennent de près. En seconde armure, les Hollinois profitent de l’appui du vent et de la descente pour prendre le jeu à leur compte et s’offrent de belles possibilités par Bilouez et Dingenen. L’entrée de Nowak à un quart d’heure du terme va dynamiter la rencontre puisque son premier essai est repoussé par le montant. Dans la foulée, il sert idéalement Dingenen qui offre la victoire précieuse à ses couleurs. L’essentiel est assuré, avec ces nouvelles unités glanées avec le soutien de VH Sport.

Obigies B – Montkainoise B 5-0

Les locaux ont retrouvé leur efficacité offensive, inscrivant rapidement deux buts par Delneste et Gobert. Sur le velours, ils plient le match à 30e par Altruy. À 3-0, Obigies gère son avance en deuxième période et atteint le score de forfait par Vandenhove et Marlier. Un succès qui permet aux Obigeois de se relancer dans la course au Top 5.

Néchin B – St Jean 1-3

À la sortie du quart d’heure, Kurundzi déflore la marque. Néchin réagit bien et égalise avant le repos par Clarisse. À la reprise, Néchin revendique un voire deux penaltys, mais l’arbitre reste de marbre. Une erreur profite à Leclercq qui donne l’avantage à St Jean. Un penalty transformé par Cuignet porte finalement le score final à 1-3. Match agréable à suivre qui aurait pu basculer d’un côté comme de l’autre.

US Mouscronnoise – Havinnes 3-3

D'entrée, André profite d’une bourde du gardien local pour ouvrir le score. Mouscron rétablit la parité au quart d’heure par Atanso mais Salmon remet son équipe aux commandes à la sortie du quart d’heure. Finalement, le marquoir affiche 2-2 au repos par Abukwaik. À la 49e, Essaddiki donne pour la première fois l’avance à ses couleurs. L’US a l’occasion de plier le match à plusieurs reprises mais le gardien Balanger maintient son équipe dans le match. Dans les arrêts de jeu, le coach adverse Seb Baudart, entré quelques minutes plus tôt, inscrit le but en or pour un point au forceps.

Bléharies B – Herseaux B 0-5

Victoire au petit trot des visiteurs qui n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires. Au repos, le marquoir affichait 0-1 avec un but signé Leroy. Les locaux ont tenu le choc avant de s’effondrer lors de la dernière demi-heure avec des buts de Simonovski, Lefebvre, El Housni et Parent qui clôture le festival offensif à cinq minutes du terme.

Taintignies B – Risquons-Tout B 0-8

Début de match catastrophique pour les locaux qui encaissent trois buts dans le premier quart d’heure par Dewitte (2) et Gadeyne. En fin de période, Dewitte ajoute deux nouveaux buts à son compteur, faisant passer le score à 0-5. Dans la dernière demi-heure, les Hurlus enfoncent le clou par Hurel, Dejaeghere et Tyvaert pour un 0-8.

P4B: Barry-Houtaing sans but !

Thumaide B – Quiévrain B 9-2

Promenade de santé pour les hommes de Stefen Ashman. "Du moins à partir du 1-0, dit le coach. Jusque-là, c’est-à-dire la 27e , nous n’étions pas bons. Mais je n’ai rien à redire sur la suite du match. À la pause, c’était 4-0. Quiévrain B est revenu à 4-1, puis 5-2, mais cela m’importe assez peu. Ce que je voulais, c’était du réalisme offensif. Parce qu’on en manquait depuis le début de la saison. J’ai été servi et j’espère que ça va nous permettre d’amorcer une remontée au classement. Félicitations aussi à Quiévrain pour son excellente mentalité !" Quatre locaux auront inscrit un doublé: Cossement, Fabrowski, Quintin et Ostyn, Masson s’ajoutant à la liste des buteurs.

Wodecq – Hérinnes B 6-0

Wodecq a repris sa marche en avant, une semaine après sa lourde défaite (6-1) à Molenbaix B. "La deuxième mi-temps à Molenbaix a piqué, c’est vrai, reconnaît le coach David Hallemans. Dès lors, il était important de prendre du plaisir en équipe face à Hérinnes B. On l’a fait, même si on n’a pas toujours mis du rythme dans la rencontre. Je me satisfais aussi que nous ayons enfin signé notre première clean sheet." Deparis et Choupaud ont inscrit les deux seuls buts de la première mi-temps. Le même Deparis, Droogmans, Decroie et Daudin se sont chargés d’alimenter le marquoir.

Havinnes B – Ellezelles B 4-2

Havinnes B a conforté sa place dans le trio de tête. "Pourtant, c’était bien Ellezelles qui avait le jeu à son compte en début de partie, avoue Andy Dhondt, entraîneur havinnois. Contre le cours du jeu, Fontaine puis Doignon nous ont permis de mener 2-0." Sur un coup franc repris de la tête par Mauroit à la 40e, Ellezelles est revenu dans le match. Et a même égalisé peu avant l’heure de jeu sur un ballon en profondeur conclu par Hajaje ! "Mais là, je sentais que nous étions mieux dans le match et supérieurs à nos adversaires, reprend Andy. On a poussé et obtenu la récompense de nos efforts à la 63e sur une frappe croisée de Déplechin. Huit minutes plus tard, Doignon a donné au score son allure définitive en poussant le gardien à la faute, avant de marquer dans le but vide."

Anvaing B – Bruyelle 3-1

Les visiteurs prennent les devants dès la 10e par Fourmy. La réaction locale survient après le repos avec une égalisation qui tombe à l’heure de jeu par Huyghe. Cinq minutes plus tard, Forret inscrit un but chanceux qui met son équipe aux commandes. Physiquement, Anvaing prend le dessus et plie définitivement le match par Broquet à la 89e. Une belle réaction locale après deux rencontres décevantes.

Houtaing – Barry-Carrières 0-0

La première mi-temps se joue sous le signe de l’équilibre avec deux équipes qui se neutralisent au milieu du terrain. Même scénario après la pause et c’est sur un 0-0 que se clôturent les débats. Personne ne méritait de perdre dans ce duel de milieu de tableau.

Vaudignies B – Molenbaix B 1-8

Le leader assure son succès dans la première demi-heure en inscrivant six buts par Dujardin à trois reprises, Bernard, Demortier et De Coninck. Sans forcer, Molenbaix B augmente l’avantage par Martinage et sur un autobut. Enfin, un penalty de Bertolutti permet à Vaudignies de sauver l’honneur.

P4C: un sommet sans vainqueur

Soignies – Vaudignies 1-1

Sur leur terrain synthétique, les locaux entrent vite dans le vif du sujet et trouvent l’ouverture peu après la demi-heure par Gillis. Dès la reprise, Vaudignies met le nez à la fenêtre et s’offre une belle occasion par Bergeret. Ce dernier est accroché fautivement dans le rectangle à l’heure de jeu, ce qui permet à Mastrosimone de rétablir la parité. Cicigoi et Bergeret auraient pu réaliser le hold-up parfait en fin de match mais on en restera finalement sur ce bon partage entre ces deux belles équipes.

Quiévrain – Belœil B 2-2 (arr.)

La rencontre a été arrêtée à la 70e au grand dam de Christophe Daniel, l’entraîner belœillois. "Il y a des gens qui n’ont rien à faire sur un terrain de foot. Ou autour ! Après des échauffourées au bord du terrain, l’attitude d’un joueur de Quiévrain a précipité l’arrêt de la rencontre, qui était arbitrée par l’ami de l’un de mes joueurs, faute d’officiel. J’ai vécu un dimanche pesant, en face de gens qui ont rouspété pendant les 70 minutes. J’ai une pensée pour le délégué de Quiévrain, un monsieur de 71 ans, qui est bon pour une convocation devant le CP dans deux semaines… alors qu’il y va déjà ce jeudi."

Meslin GM B – Casteau B 3-2

Le coach meslinois Cédric Baron ne cachait pas sa satisfaction: "Voilà enfin la victoire que mes joueurs méritaient depuis des semaines. Bien jouer, recevoir les félicitations adverses, c’est bien, mais gagner, c’est mieux ! Le seul bémol, c’est qu’on a mené 3-0 grâce à Deneyer, Duhoux et Develle aux 39e , 51e et 58e minutes avant de laisser Casteau revenir. Sans conséquence, heureusement !"

Wiers B – Thulin B 4-0

Dès la 6e, Huon a converti un penalty. À la demi-heure, le même joueur a conclu une belle phase collective. À la 48e, Ismael a repris un tir repoussé pour faire 3-0 et, à la 80e, Khriss était à la bonne place pour reprendre victorieusement un ballon envoyé sur le poteau par Hannecart. Suffisant pour faire de Frank Castelain un coach très satisfait: "Notre victoire ne se discute pas, malgré quelques occasions concédées à cette belle équipe de Thulin B."

Pommerœul B – Hensies B 2-4

Défaite, mais des enseignements à tirer pour les Villois. "C’était 0-2 au repos et j’ai pris la décision de monter au jeu, raconte l’entraîneur Erdal Yildirim. Ça n’a pas empêché Hensies de faire 0-3, mais j’ai converti un penalty dans la foulée, à 49 ans. Ensuite, on a poussé et Hensies a profité des espaces pour faire 1-4. Mais par après, j’ai encore touché le poteau et Théo Amand a suivi pour donner au score son allure définitive. Je voulais montrer aux joueurs que sur un terrain, tout va mieux quand on fait les bons choix. Mais je n’ai plus l’âge de jouer toutes les semaines. Heureusement, je récupère bientôt des forces vives."