P3: le leader kainois se fait surprendre, Meslin grimpe sur le podium

RUS Tournai – Pays Vert B 1-5

Les locaux sont bien en place et déploient de belles actions. Sur l’une d’elles, à la 20e, Sidibe s’en va seul déflorer la marque. Smaili est tout proche de doubler cet avantage dans la foulée, sans succès. À la 40e, Tournai se retrouve à 10 suite à une exclusion. À la 44e, un coup franc en faveur des visiteurs passe entre deux défenseurs, ce qui profite à Dupont qui égalise. Peu après la pause, nouvelle exclusion chez des locaux qui sont à neuf. Profitant de cette situation, le Pays Vert va appuyer ses actions et scorer à quatre reprises par Dubois, Fontaine, Stievenart et Sangwa Tshibambe.

Montkainoise – Thumaide 2-3

"On n’a rien à revendiquer. C’était un match piège par excellence et nous sommes tombés dedans. La tranche acquise, la décontraction habitait nos rangs et on n’a jamais su déployer notre jeu habituel", confie Bis Leleu. À la 7e, un envoi de la tête de Lefevre est repoussé par le piquet. De l’autre côté, alors que le gardien repoussera un premier tir, Colla suit pour faire 0-1. Noiret égalise sur un coup franc. À la 43e, alors que Thumaide est réduit à 10, un penalty leur est accordé. Mestdagh ne tremble pas et fait 1-2. Rawagh rétablit la parité dès le retour des vestiaires. On en vient alors à la dernière action de la partie, à la dernière minute bien entendu, et qui voit Ducoulombier réussir le 2-3 final.

Biévène – Estaimbourg B 3-0

Biévène va imposer son jeu d’entrée et réaliser par la même occasion une excellente première période. À la 22e, Baele s’enfuit sur le flanc et alerte Van Coppenolle pour le 1-0. Notons, qu’à la satisfaction générale, c’est le coach d’Estaimbourg qui se chargea d’arbitrer la rencontre, l’homme en noir désigné ne s’étant pas présenté au terrain. À la 67e, un penalty est accordé aux visiteurs qui en ratent la conversion. À la 77e, Delperdange prend un relais sur Van Coppenolle, ce dernier isolant Demierbe qui fait 2-0 en gagnant son duel face au gardien. D’un tir des 25 mètres qui va se loger dans la lucarne Provins inscrit le 3-0.

FC Tournai B – Péruwelz B 2-3

Van Veen adresse une frappe qui percute le poteau et revient vers Vandenbogaerde dont le tir fait mouche (1-0). À la 40e, Devaux donne la balle à Bangala Tofifi qui égalise. Dans la foulée, sur un corner, Knockaert trouve Renard idéalement placé et qui fait 1-2. À la 82e, Lionaise inscrit le 1-3, tandis que Bocquet diminue l’écart suite à un coup franc de Brunclair.

Luingne B – Bléharies 1-2

Les locaux dominent les 20 minutes initiales tout en manquant de concrétisation. Devos touche deux fois la latte et le piquet repousse également un autre envoi. Comme souvent dans ces cas-là, c’est l’adversaire qui ouvre la marque par Marghem à la 27e. À la 42e, suite à un corner et une incompréhension en défense, Remson double la mise (0-2). Luingne va pousser durant la seconde période et réduira juste l’écart à la 65e par Texeira qui reprend un corner botté par Claus.

Béclers – Rongy 2-0

Il faut un Verhoestraete très attentif afin de contrer les premiers essais qui viennent des pieds des visiteurs. La latte vient aussi au secours du dernier rempart local. Béclers qui était totalement absent lors du premier acte se fait plus présent à la reprise. À l’heure de jeu, Chotin sert Pinaton qui ouvre la marque. Sur un corner de Castel, Saucez donne le ballon en retrait vers Chotin qui double les chiffres. Il a fallu un Dumoulin très en forme entre les perches de Rongy afin d’éviter une aggravation du score par la suite.

Velaines – Escanaffles 2-2

Le ballon de cette rencontre entre voisins est offert par Laura Lasalle, diététicienne à Celles. Les visiteurs prennent un léger ascendant, sans être dangereux en zone de finition. À la 20e, Devos lance Bourichon qui anticipe bien la sortie du gardien et ouvre la marque. À la 28e, un faux bond empêche Bourichon de doubler la mise. Velaines se montre timoré à la reprise, juste avant de se ressaisir et partir en contre par Defrenne qui isole Devos qui fait 2-0. Sur une banale remise en jeu, un défenseur local glisse et touche la balle de la main. La punition est logique et Rowie se charge de la transformation du péno. C’est encore une remise en touche qui sera à l’origine du 2-2 final signé Carrette.

Risquons-Tout – Taintignies 4-2

Dès la 4e, Lopez sert Vinquier qui ouvre la marque pour les locaux. À la 34e, c’est Thammavongsa qui inscrit le penalty accordé pour une faute de main, 2-0 ! Comblé diminue l’écart à la 36e. À la 54e, Guerar est arrêté fautivement dans le rectangle, Thammavongsa transformant le penalty. À la 59e, le coup franc de Guerar est repoussé par le gardien mais Thammavongsa a bien suivi (4-1). Et Menet a le coup de tête synonyme du 4-2.

P3B: les Meslinois dominent leurs voisins isiérois en derby

Chièvres – CDF Espanola 2-2

Un vrai match nul au goût de trop peu pour Chièvres au vu des nombreuses occasions ayant émaillé la partie. Il a fallu un gardien visiteur en état de grâce afin de contrer leurs bonnes intentions. À la 25e, Alaimo s’échappe dans le dos de la défense et fait 0-1. Dans la foulée, Lete envoie un tir des 35 mètres pour l’égalisation. Piret fait 1-2 à la demi-heure suite à une phase engendrant la contestation. Les Aviateurs se font plus dominateurs après la pause et sont encore aidés par leurs adversaires se retrouvant réduits à 10 suite à une carte rouge. Pour une faute sur Gorez, Di Pietro hérite d’un penalty qu’il transforme tout en égalisant. Les derniers assauts sont à mettre à l’actif des locaux qui se heurtent à un gardien visiteur intraitable.

Isières B – Meslin GM 2-4

Isières débute le match de fort belle manière et semble prendre un ascendant sur l’adversaire. C’est du moins l’impression que l’on avait avant l’ouverture du score par Delneste dès la 5e. Un Delneste qui doublera la mise à la 19e. Boidenghien enfonçant le clou moins de trois minutes plus tard. Une constance dans ces actions, elles sont identiques et se terminent de la même manière. Le gardien local se blesse par la suite et doit être remplacé par un joueur de champ pas habitué à évoluer entre les perches. À la 55e, Vanderroost fait 1-3 et Isières croit encore se rapprocher, ratant toutefois la conversion d’un coup de réparation. C’est pourtant ce qui est fait par Vanderroost à la 62e suite à un nouveau penalty. C’est Dubois qui réussira le 2-4 final et assurer une nouvelle victoire pour des visiteurs qui se hissent sur la troisième marche du podium.

Flénu B – Pommerœul 1-2

Pommerœul va livrer une première période d’une très grande qualité. Si le marquoir avait indiqué une avance de trois ou quatre buts à la pause, personne n’y aurait trouvé à redire. Il faudra cependant se contenter de la seule rose de Ravicini inscrite suite à un centre en retrait de Messina. Tsekouras, pour sa part, aura moins de réussite, le piquet venant se mettre sur le chemin de son envoi. C’est donc avec un goût de trop peu que les vestiaires sont regagnés. De nouvelles grosses possibilités vont se présenter après la pause à des visiteurs toujours bien à leur affaire. Manno lance Tsekouras qui fait 2-0 après quelques minutes. À la 92e, Manchel diminue la marque et donne des sueurs froides à des visiteurs ayant déjà vu leurs adversaires revenir à leur hauteur à différentes occasions cette saison. Il n’en fut rien, heureusement, et cette prestation bien aboutie débouchera sur la belle récompense que constitue la prise de la totalité de l’enjeu

P3C: match arrêté à Enghien B, et encore du boulot pour le CP !

Enghien B – Goutroux 1-1 (arr.)

C’est suite à un long dégagement du gardien visiteur que Goutroux va ouvrir le score par Devoitinne à la 18e. À la demi-heure, Termolle trouve Borremans qui égalise. Les locaux se procurent encore quelques occasions, mais la pause est atteinte sur ce résultat de 1-1. La rencontre fut alors interrompue pour des faits n’ayant rien à voir avec le football et que le comité provincial devra prendre en compte pour décider de la suite à y donner.