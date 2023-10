Scores: 20-10, 32-27, 43-35, 67-57. Templeuve: Chantry 2+0+0+1, Laloux 0+0+4+5, Payen C 0+2+0+0, Coppenolle 0+0+2+5, Debraine 5+0+0+0, Guyot 0+1+0+0, Dhollander 0, Revereau 0+2+0+0, Alluin 0+2+0+2, Payen G 8+0+2+0, Semet 2+2+3+1, Merlevede 3+3+0+0. Stambruges: Scrofani 0+0+0+2, Cochuyt 1+0+1+2, Adam 7+3+5+3, Moine 0, Besserer 0+0+2+0, Vinois 0, De Bruyn 0, Scutnaire 0+4+0+0, Verbrigghe 0+2+0+0, Waroquier 2+0+0+0, Nkembe 0+7+0+15, Carlier 0+1+0+0..

Le public était présent en masse pour assister à ce sommet de deuxième provinciale entre deux équipes toujours invaincues. Et Templeuve met directement la pression sur son adversaire en prenant dix points d’avance, Debraine et Payen mettant le reste de l’équipe en confiance. Stambruges s’engagera alors dans une course-poursuite qui s’avère compliquée. Colin Besserer est bien contenu par les locaux et ne parvient qu’à inscrire un seul panier, mais les espaces libérés ne permettent pas aux visiteurs, en manque de réussite, de revenir dans la partie.

Les hommes d’Olivier Detrain ont le mérite de ne pas baisser les bras et de se battre pendant quarante minutes. L’Essor est souverain en changeant à plusieurs reprises de défense et en faisant tourner son effectif. Rien ne parviendra à inquiéter des Templeuvois en pleine confiance qui gèrent à merveille leur fin de partie en s’assurant un avantage de dix points qui comptera peut-être en fin de saison si les deux équipes terminent à égalité de points. "On avait insisté sur l’intensité à mettre tout au long de la partie et le résultat fait bien évidemment plaisir. Ceci dit, le chemin est encore très long si on veut jouer le titre. L’entraîneur nous a donné congé ce lundi mais on va préparer sereinement les prochaines rencontres même si on sait que les deux semaines de trêve feront le plus grand bien", commentait Pierre Laloux.

"Encore plus attendus"

Son coach Benjamin Vanhoutte était également satisfait et saluait l’intelligence de ses joueurs qui ont su faire preuve d’expérience pour prendre les trois points: "Si le début de partie était idéal, on s’est un peu fait peur dans le deuxième quart en ratant beaucoup de lancers francs. Même si la défense a été énorme, il fallait bien accepter que Stambruges finisse par rentrer ses tirs de loin. Payen et Semet ont brillé en provoquant des fautes, un sérieux atout dans un tel match. On avait annoncé qu’on voulait jouer le haut du tableau mais on sera désormais encore plus attendus."

Dans les rangs stambrugeois, on se montrait bon perdant. Kevin Waroquier aura fortement apprécié les retrouvailles avec pas mal d’anciennes connaissances. Après trois ans d’arrêt, l’ancien Kainois retrouve du plaisir dans un groupe qui a encore un beau coup à jouer: "Le championnat est encore long et rien n’est perdu. On ne connaîtra pas toujours le même manque de réussite que ce dimanche."